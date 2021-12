Bereits vor dem letzten Spiel in der Gruppenphase der UEFA Europa Conference League steht der LASK als Sieger der Gruppe A fest. Die Linzer konnten sich diesen mit einem knappen 1:0-Sieg in Tel Aviv sichern. Die Linzer werden damit im März 2022 fix im UECL-Achtelfinale an den Start gehen.

LASK will erfolgreiches internationales Fußballjahr positiv abschließen

Das internationale Fußballjahr 2021 war für den LASK ein erfolgreiches: Sieben der neun Europacup-Spiele konnten die Schwarz-Weißen gewinnen, zwei Mal gab’s ein Unentschieden.

Bevor es für die Linzer im März in der K.o.-Phase weitergeht, bekommen sie es heute aber noch mit dem finnischen Rekordmeister HJK Helsinki zu tun. Die Skandinavier feierten Ende Oktober den 31. Meistertitel der Klubgeschichte.

„Jedes Europacup-Spiel ist für den LASK ein Highlight. Es ist umso schöner, dass wir bereits als Gruppensieger in die Partie gehen können. Nach neun erfolgreichen Spielen im Europacup wollen wir das internationale Fußballjahr 2021 morgen zu einem guten Abschluss bringen.“

