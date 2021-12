Der SK Sturm Graz bekommt es im finalen Spiel der Gruppenphase in der Europa League zu Hause mit AS Monaco zu tun. Die Franzosen stehen bereits vor dieser Partie als Gruppensieger fest, Sturm hingegen hat keine Chance mehr, international zu überwintern. Im Hinspiel war Monaco haushoch überlegen, gewann aber nur 1:0.

Ilzer: "Eine Europa-League-Partie kann niemals bedeutungslos sein"

"Natürlich sind wir wieder krasser Außenseiter, aber wenn wir unsere Chancen nützen, dann können wir zu Hause punkten", sagt Christian Ilzer vor dem Duell gegen die Monegassen. "Wenn wir alles, was wir in den fünf Spielen gelernt haben, auf den Platz bringen, können wir auch gegen AS Monaco sehr konkurrenzfähig sein", glaubt der Sturm-Trainer.

Von einer Partie, in der es um nichts mehr geht, möchte Ilzer nichts wissen: "Eine Europa-League-Partie kann niemals bedeutungslos sein. Es geht um Prestige, um Erfahrung, um die Chance, sich auf unglaublich hohem Niveau zu messen."

