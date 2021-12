Alles oder nichts heißt es heute für den SK Rapid Wien im letzten Spiel der Gruppenphase in der UEFA Europa League gegen den KRC Genk. Nur mit einem vollen Erfolg gegen die Belgier würden die Grün-Weißen im Frühjahr international dabei sein. Dann würde Rapid die Gruppe H als Tabellendritter abschließen und in die UEFA Europa Conference League umsteigen.

Rapid-Coach Feldhofer über Genk: "Sie haben viele Stärken, aber auch manche Schwächen"

Im ersten Aufeinandertreffen im Rahmen der Gruppenphase kassierte Rapid eine bittere 0:1-Pleite. Das Goldtor gelang Paul Onuachu in der 92. Minute. Zu diesem Zeitpunkt war Ferdinand Feldhofer noch nicht als Rapid-Trainer an der Seitenline gestanden. Nun soll aber mit dem gebürtigen Steirer die Revanche gelingen.

"Wir freuen uns auf dieses Endspiel auf europäischer Bühne, für uns ist die Ausgangsposition ganz klar, wir müssen gewinnen um auch nächstes Jahr noch international vertreten zu sein. Genk kann sogar noch in der Europa League verbleiben, aber bei einer Niederlage gegen uns alles verlieren", weiß Ferdinand Feldhofer.

Anders als in Österreich sind in Belgien Zuschauer zugelassen. Das Stadion darf sogar voll ausgelastet sein: "Uns erwartet eine gute Stimmung im Stadion und ein Gegner, der gerade in der Offensive auf hervorragende individuelle Qualität setzen kann. Sie haben viele Stärken, aber auch manche Schwächen und erlebten in den letzten Wochen sicher nicht ihre beste Phase", betont Ferdinand Feldhofer.

Da es beim belgischen Klub zuletzt nicht nach Wunsch lief, reagierte der Verein mit einem Trainerwechsel. "Trotz des Trainerwechsels gehe ich nicht davon aus, dass sich bei Genk allzu viel ändern wird, im Klub wird eine gewisse Philosophie praktiziert und das wird sich wohl nicht von heute auf morgen verändern", glaubt Feldhofer.

