Christian Heinle: Wir haben Altach sehr genau analysiert, sie haben auch gegen den WAC phasenweise sehr gut gespielt. Wir als SV Ried dürfen in der Bundesliga sowieso niemanden unterschätzen. Wir müssen alle Tugenden abrufen, damit wir ein Spiel gewinnen. Ich kann mich an die letzten Spiele gegen Altach erinnern, in denen sie aus dem Spiel heraus besser waren als wir. Ich glaube schon, dass wir einen Sprung nach vorne gemacht haben seit der letzten Partie gegen Altach, aber von einem Pflichtsieg möchte ich nicht sprechen. Dennoch: Wenn wir oben ein Wörtchen mitreden wollen, dann wird es schon so sein, dass wir dieses Spiel gewinnen sollten. Dem stimme ich zu.

Ligaportal.at: In der Partie gegen Altach wirst du zum vorerst letzten Mal als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Mit welchen Gefühlen wirst du das Spiel in Angriff nehmen? Schwingt auch ein bisschen Wehmut mit?

Christian Heinle: Überhaupt keine Wehmut. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir mit Robert Ibertsberger einen neuen Cheftrainer bekommen. Mein erster Eindruck von ihm ist unglaublich positiv. Er ist fachlich sehr gut und menschlich top. Ich denke, dass wir nun auch im Trainerteam mehr Zeit finden werden, um gewisse Dinge im Detail auszuarbeiten. In den letzten Monaten haben wir auf Anschlag gearbeitet, weil eigentlich immer mindestens einer gefehlt hat. Wir waren wirklich am Limit. Ich werde schauen, dass ich weiterhin mein Bestes gebe und auch den Robert mit meiner Expertise unterstütze.

Ligaportal.at: Hat es nach den Unstimmigkeiten mit Ex-Trainer Andreas Heraf ein Telefonat bzw. eine Aussprache zwischen euch gegeben?

Christian Heinle: Nein, das hat es nicht gegeben.

Ligaportal.at: Wird man Christian Heinle in Zukunft als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen sehen?

Christian Heinle: Ich habe mich für die Pro-Lizenz angemeldet. Mein Ziel ist es, in diesen Kurs reinzukommen. Das ist mein letzter Schritt in der Trainerausbildung und den will ich unbedingt absolvieren. Man wird sehen, was die Zeit bringt. Ich bin froh, dass ich neue Inputs bekommen und Erfahrungen sammeln werde. Ich habe vor drei Monaten einen Sohn bekommen. Aufgrund meiner Cheftrainer- Tätigkeit habe ich dann von zu Hause wenig mitbekommen. Ich bin schon sehr froh, dass ich jetzt dann mal mehr von zu Hause mitbekommen werde. In weiterer Ferne ist es natürlich schon ein Ziel, dass ich einen Cheftrainer- Posten bekleiden werde.