Red Bull Salzburg bekommt es drei Tage nach dem phänomenalen Triumph in der Champions League mit der WSG Tirol zu tun. Die Bullen führen die Tabelle der Bundesliga nach wie vor deutlich an. 12 Punkte beträgt der Vorsprung auf den aktuellen Tabellenzweiten WAC.

Salzburg will im letzten Spiel nochmal alles raushauen

Matthias Jaissle sagt vor dem letzten Bundesliga-Spiel der Salzburger in diesem Jahr: „Unser Ziel ist es, für einen letzten Dreier noch mal alles rauszuhauen und die Herbstsaison mit einem Sieg abzuschließen. Die Bundesliga ist einfach die Basis dafür, dass wir Abende, wie jenen in der Champions League, genießen dürfen", so der Deutsche.

"Deswegen tun wir gut daran, auch das Tirol-Spiel mit vollem Fokus anzugehen. Danach haben sich die Jungs dann aber die freien Tage redlich verdient. Für uns war das ein überragender Herbst. Und gegen Sevilla konnten wir uns für die harte Arbeit der letzten Wochen und Monate nochmal belohnen", fährt Jaissle fort.

WSG-Coach Thomas Silberberger weiß, dass auf seine Schützlinge eine Monster-Aufgabe wartet: "Es ist mit Sicherheit die schwierigste Aufgabe der ganzen Saison und fast ein Ding der Unmöglichkeit, in Salzburg zu punkten. Unserer Statistik zum Trotz wollen wir dennoch das Unmögliche möglich machen und was aus der Bullen-Arena mitnehmen. Die Favoritenrolle könnte aber nicht klarer sein. Ich würde sie mit 90:10 definieren. Wir haben in Salzburg zwar dreimal nicht schlecht gespielt, aber nach den Niederlagen mit 5:1, 5:0 und 4:0 eine extrem negative Bilanz.“

„Nein, überhaupt nicht. Das sind Profis durch und durch, die feiern ab Samstag. Die sind heute schon wieder im Regenerationstraining. Meine Hoffnung ist, dass ein paar Spieler geschont werden, er nicht mit der besten Elf aufläuft. Wobei das bei Red Bull Salzburg in Wirklichkeit auch völlig egal ist. Die Aufgabe könnte nicht schwerer sein, zumal sie mit dem Einzug ins Championsleague-Achtelfinale noch zusätzlichen Rückenwind mitnehmen.“

