Wenige Tage nach dem Auswärtssieg gegen Genk in der Europa League, der dem SK Rapid Wien das Überwintern in der Europa Conference League sicherte, soll nun auch in der Bundesliga ein Auswärtssieg gelingen. Seit dem 28. April dieses Jahres warten die Hütteldorfer vergeblich auf einen vollen Erfolg in der Fremde. Geht es nach dem Geschmack der Grün-Weißen, soll dieser am heutigen Sonntag gegen den FC Flyeralarm Admira gelingen.

Ferdinand Feldhofer: "Eine 08/15-Leistung wird nicht reichen"

Doch Ferdinand Feldhofer weiß: „Es wird ein Kraftakt notwendig sein, um aus der Südstadt die drei angestrebten Punkte mitnehmen zu können. Wir müssen die Energie, die wir am Donnerstag mit dem Erfolgserlebnis in Genk gewonnen haben, mit ins Spiel nehmen und dementsprechend agieren. Wir wissen, dass die Admira schwer zu bespielen ist und uns muss bewusst sein, dass eine 08/15-Leistung nicht reichen wird, um zu gewinnen“, so der Neo-Rapid-Coach. Admira-Cheftrainer Andreas Herzog freut sich auf die Rückkehr der Zuschauer (4000 dürfen dabei sein) und brennt auf das bereits dritte Duell gegen seinen Ex-Klub in dieser Saison: „Ich bin sehr froh, dass wieder Zuschauer erlaubt sind. Gerade gegen Rapid wird bestimmt eine gute Stimmung im Stadion herrschen – und das braucht meine Mannschaft. Rapid hat gegen Genk ein sehr gutes Match abgeliefert. Wir gratulieren ihnen zum Weiterkommen, aber am Sonntag ist damit Schluss, denn wir wollen die Herbstsaison mit einem Sieg beenden.“ An das erste Saisonduell werden sich die Niederösterreicher sehr gerne zurückerinnern, konnten sie dieses doch 2:1 gewinnen.

