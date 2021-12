Zum Abschluss des Fußballjahres 2021 empfängt der FK Austria Wien in der Generali-Arena den LASK. Dieses Bundesliga-Spiel ist für beide Mannschaften von wichtiger Bedeutung, könnte die Austria doch mit einem Sieg in der oberen Tabellenhälfte überwintern. Der LASK wiederum möchte den Top Sechs noch einen Schritt näherkommen, um die Chancen auf eine Teilnahme in der Meistergruppe zu wahren.

Manfred Schmid erwartet angriffige Linzer

Austria-Trainer Manfred Schmid weiß um die Wichtigkeit der Partie: "Die Bedeutung dieses Spiels ist für beide Mannschaften groß. Unser Ziel ist zu gewinnen, oder den LASK zumindest auf Abstand zu halten. Wenn wir gewinnen, sollte uns der LASK unter normalen Umständen nicht mehr einholen können."

Aufgrund der Ausgangslage erwartet Schmid einen sehr aggressiven und angriffslustigen Gegner aus Linz: "Sie brauchen den Sieg. Sie werden versuchen, uns früh zu attackieren, uns unter Druck zu setzen."

Der LASK wiederum möchte den Schwung vom internationalen Geschäft mitnehmen und in der Liga den zweiten Sieg in Folge einfahren: „In der Conference League ist uns ein guter Abschluss der Gruppenphase gelungen. Jetzt stehen uns noch einmal 90 Minuten plus Nachspielzeit in Wien bevor – wir werden alle Kräfte mobilisieren, um gegen die Austria im letzten Spiel vor der Winterpause eine gute Leistung zu zeigen", betont Andreas Wieland.

