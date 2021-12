Philipp Hütter verlässt den SK Austria Klagenfurt in diesem Winter. "Der 31-jährige Mittelfeldspieler bat die Verantwortlichen des Vereins darum, den bis nächsten Sommer laufenden Vertrag vorzeitig aufzulösen. Diesem Wunsch des dienstältesten Profis im Kader der Violetten wurde entsprochen", gibt der Bundesliga-Klub am Montag bekannt.

Insgesamt absolvierte Hütter 90 Pflichtspiele für die Austria Klagenfurt, dabei gelangen ihm acht Treffer und zwölf Assists. In der laufenden Saison kam er in Meisterschaft und ÖFB-Cup auf neun Einsätze (ein Tor).

„Ich bin an einem Punkt angelangt, an dem ich einfach langfristig denken möchte. In dieser Form macht es für mich keinen Sinn mehr, daher bin ich an die Geschäftsführung herangetreten mit der Bitte, die Zusammenarbeit zu beenden. Es ist einfach an der Zeit, ein neuen Kapitel aufzuschlagen und mich beruflich zu verändern. Trotzdem habe ich Spaß am Fußball und werde meine Schuhe irgendwo in der Steiermark weiter schnüren“, sagt Hütter in einer Stellungnahme auf der vereinseigenen Webseite.

„Natürlich gab es in diesen viereinhalb Jahren neben Höhen auch einige Tiefen. Aber vor allem die ersten drei Jahre möchte ich herausstreichen, die waren hervorragend für mich, sehr positiv. Es war unter dem Strich eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Für die Frühjahrssaison drücke ich der Mannschaft die Daumen und hoffe, dass sie so weitermacht wie bisher", so Hütter weiter.

„Wir bedauern diesen Schritt, haben aber auch absolut Verständnis für Philipp, bei dem wir uns für seinen Einsatz für unseren Klub sehr bedanken. Er war immer ein wichtiger Spieler, der auch in schwierigen Situationen seinen Mann gestanden und einen großen Anteil daran hat, dass sich die Mannschaft in den vergangenen Jahren so positiv entwickeln konnte. Für die Zukunft wünschen wir ‚Hütti‘ alles Gute“, betont Geschäftsführer Harald Gärtner.

Foto: GEPA/ADMIRAL