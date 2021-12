Kofi Schulz hat nach dem Abstieg mit dem SKN St. Pölten einen neuen Verein gefunden. Der 32-jährige Deutsche kehrt in die österreichische Bundesliga zurück und heuert bei der WSG Tirol an. Seit Sommer dieses Jahres war der Linksverteidiger auf der Suche nach einem neuen Verein.

Silberberger: "Er ist eine Bereicherung für unsere Mannschaft"

Der 32-jährige gebürtige Berliner mit ghanaischen Wurzeln, der in der Jugend von Hertha BSC Berlin ausgebildet wurde und bereits in Deutschland (KFC Ürdingen), der Schweiz (Biel-Bienne, St. Gallen und Winterthur), Griechenland (Apollon Smyrnis) und Österreich (SKU Amstetten) Station machte, war zuletzt beim SKN St. Pölten im Einsatz.

Bei den Niederösterreichern brachte es der Linksverteidiger in 41 Bundesligaeinsätze auf 3522 Spielminuten, vier Toren und acht Torvorlagen. WSG-Fans ist Kofi Schulz noch in bester Erinnerung. Sein Last-Minute-Tor gegen Hartberg sicherte den Tirolern im Vorjahr den Startplatz in der Meistergruppe.

Kofi Schulz sagt: „Ich freue mich riesig, im kommenden Jahr für die WSG zu spielen und hoffe auf gemeinsame, erfolgreiche und gute Zeiten.“

Stefan Köck (Sportdirektor WSG): „Wir wollten Kofi bereits im Sommer verpflichten, damals war’s noch nicht möglich. Jetzt hat’s mit dem Transfer geklappt. Er ist ein Spielertyp, der super in unser System passt.“

Trainer Thomas Silberberger meint: „Mit Kofi Schulz kommt ein Altbekannter nach Wattens. Er hat uns ja im letzten Jahr durch sein Last-Minute-Tor in Hartberg in die Meistergruppe gehievt. Schon allein deshalb ist er bei uns herzlich willkommen. Aber unabhängig davon ist er ein sehr routinierter Spieler, der die linke Seite mit Sicherheit so bespielen wird, wie wir uns das erwarten. Er ist eine Bereicherung für unsere Mannschaft.“

Foto: WSG Tirol