Der SK Puntigamer Sturm Graz verpflichtet Luca Kronberger. Der österreichische U21-Teamspieler wechselt ab Jänner vom FC Flyeralarm Admira nach Graz und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2025 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Luca Kronberger (hier noch im Dress von Admira) schnürt ab Jänner seine Schuhe bei den Blackies

Der 19-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung von der Admira zu SK Sturm Graz. Über die Ablösemodalitäten wurde von beiden Teams Stillschweigen vereinbart. Kronberger kam mit 11 Jahren in die Admira-Akademie und durchlief sämtliche Nachwuchsteams bis zu den Profis. Sein Bundesliga-Debüt feierte der gebürtige Salzburger am 8. November 2020 gegen den LASK. Für die Kampfmannschaft absolvierte der aktuelle ÖFB-U21-Teamspieler insgesamt 43 Einsätze, dabei gelangen ihm 2 Tore und 1 Assist.

Stimmen zum Wechsel:

Andreas Schicker, Geschäftsführer Sport Sturm Graz:

„Luca ist ein schneller, technisch starker und offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler der hervorragend in unser Anforderungsprofil passt. Wir gehen unseren Weg mit jungen, hungrigen Spielern damit weiter und ich bin überzeugt, dass Luca in Graz alle Chancen hat, sich sehr gut weiterzuentwickeln."

Luca Kronberger, Neo-Spieler Sturm Graz:

"Sturm Graz ist eine großartige Adresse in Österreich und ich freue mich, dass ich ab der Wintervorbereitung schwarz-weiß tragen werde. Ich will mich in Graz durchsetzen und in meiner Entwicklung einen Schritt nach vorne machen."

Marcel Ketelaer, Sportdirektor Admira:

„Luca ist mit der Bitte einer Veränderung auf uns zugekommen und wir sind diesem Wunsch nachgekommen. Wir möchten uns bei Luca für seinen unermüdlichen Einsatz und seiner Hingabe für den Verein bedanken und wünschen ihm für seine weitere sportliche Zukunft alles Gute. Sein Werdegang ist das perfekte Beispiel für die Philosophie des FC Flyeralarm Admira: Wir wollen jungen Fußballern die Chance geben, sich bei uns zu entwickeln, damit sie in der Bundesliga Fuß fassen können und für den nächsten Karriereschritt bereit sind“

Foto: GEPAAdmiral