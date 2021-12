Der LASK hat sich entschieden: Vier Tage nach dem 3:2-Auswärtssieg gegen die Wiener Austria ist es fix: Andi Wieland bleibt Cheftrainer der Schwarz-Weißen. Er wird die Athletiker nicht nur ins Frühjahr 2022 führen, sondern verlängert seinen Vertrag beim LASK bis Sommer 2024.

Die Verantwortlichen des LASK mit Sportdirektor Radovan Vujanovic haben sich entschieden, die Zusammenarbeit mit Andi Wieland bis 30. Juni 2024 fortzusetzen. Wieland feierte vor drei Monaten sein Debüt an der Seitenlinie mit einem 2:0-Auswärtssieg gegen HJK Helsinki. In der UEFA Europa Conference League führte er den LASK zum souveränen Gruppensieg. Doch nicht nur das: Mit 16 Punkten ist der LASK die beste Mannschaft im laufenden Bewerb, weist zudem die meisten gewonnenen Zweikämpfe und die meisten offensiven Ballgewinne im gegnerischen Drittel auf. Zudem kassierte der LASK als einzige Mannschaft im Europapokal nur ein einziges Gegentor. Damit steht der LASK zum zweiten Mal in der Klubgeschichte im Achtelfinale eines Europacup-Bewerbs. Auch in der heimischen Liga fand der LASK unter Wieland zuletzt auf die Erfolgsspur zurück: Erstmals seit März gelangen den Athletikern wieder zwei Liga-Siege in Folge, vier Spiele vor Ende des Grunddurchgangs liegt der LASK nun vier Punkte hinter Platz sechs, der den Platz in der Meistergruppe bedeuten würde. Bewerbsübergreifend hat Wieland in seinen ersten 19 Spielen einen Punkteschnitt von 1,89 erzielt.

Stimmen:

Radovan Vujanovic, Sportdirektor:

"Seit ich Sportdirektor bin, konnte ich tagtäglich beobachten, wie akribisch unser Trainer seiner Arbeit nachgeht. Trotz vieler Ausfälle und den dadurch bedingten ständigen personellen Änderungen hat er den wichtigen Turnaround geschafft. Unter ihm als Cheftrainer hat der LASK seine Vereins-Philosophie wiedergefunden. Er hat unseren Spielern ihr Selbstvertrauen zurückgegeben und wichtige Erfolge geholt. Deshalb habe ich entschieden, dass wir mit Andreas Wieland als Cheftrainer weitermachen!"

Andi Wieland, Trainer:

„Ich habe immer betont, dass es mir in erster Linie um den Erfolg des Vereins geht, nicht um meine persönliche Zukunft. Die Zusammenarbeit mit Sportdirektor Radovan Vujanovic war vom ersten Tag an hervorragend. Ich freue ich mich sehr, dass mir der LASK nun das Vertrauen ausgesprochen hat und ich den gemeinsamen Weg fortsetzen darf! Die Mannschaft hat in den Wochen und Monaten, in denen ich mit ihnen arbeiten durfte, immer wieder ihre große Moral bewiesen - auch bei Rückschlagen hat sie sich nicht hängengelassen. Das imponiert mir sehr und ich freue mich schon auf die spannenden Aufgaben, die vor uns liegen.“

Foto: Harald Dostal