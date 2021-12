Tottenham Hotspurs verliert das Rennen um den Europacupplatz gegen Stade Rennes. Somit steht der Gegner vom SK Rapid im Play-off der Conference League fest. Die Hütteldorfer treffen im Play-off der Conference League auf den niederländischen Vertreter Vitesse Arnheim.

Brisantes Duell: Ex-Austria-Coach Thomas Letsch trifft mit Vitesse Arnheim auf den SK Rapid.

Das Hinspiel steigt am 17. Februar in Hütteldorf

Doch warum ist es dazu eigentlich gekommen? Die Spurs traten zum letzten Spiel gegen Rennes coronnabedingt nicht an, ein Ersatztermin konnte nicht gefunden werden. Die Partie wurde mit 0:3 aus Sicht der Engländer gewertet, somit belegt Arnheim in der Abschlußtabelle den zweiten Rang. Die Startruppe aus der Premier League muss sich somit vom internationalen Parkett verabschieden. Die Gegner der Wiener werden vom ehemaligen Austria Wien-Coach Thomas Letsch trainiert, der niederländische Vertreter belegt in der Tabelle der Eredivisie den fünften Rang. Die erste Partie des neuen Play-offs findet am 17. Februar 2022 in Hütteldorf statt, das Rückspiel eine Woche später beim niederländischen Favoriten.

Foto: RIPU Sportfotos