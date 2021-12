Der erste Winterneuzugang des CASHPOINT SCR Altach steht fest. Christoph Riegler wechselt vom spusu SKN St. Pölten ins Ländle und unterschreibt einen Vertrag bis Saisonende. Nach dem Abgang von Martin Kobras, der seine Profikarriere in der Winterpause beendet hat, ist das Torhütertrio der Vorarlberger damit wieder komplett.

Christoph Riegler unterschreibt bis Saisonende

Der 29jährige Torhüter bringt die Erfahrung von 145 Bundesliga- und 171 Zweitligaspielen mit, die er allesamt im Trikot des SKN St. Pölten bestritten hat. Bis zum Saisonende 2020/21 war der Niederösterreicher über ein Jahrzehnt lang die Nummer. Seit seinem Wechsel aus der Akademie St. Pölten zu den Wölfen im Juni 2010 war Christoph Riegler ein fixer Bestandteil der Kampfmannschaft des spusu SKN St. Pölten und ist mit insgesamt 337 Pflichtspieleinsätzen für den Verein der Spieler mit den zweitmeisten Partien für das Rudel. Mit ihm gelang 2016 auch der Aufstieg in die Österreichische Bundesliga, in der er vier Jahre lang die Kapitänsschleife trug. In einer Presseaussendung bedankt sich der spusu SKN St. Pölten für seine Leistungen und seinen Einsatz und wünscht dem Torhüter für seine sportliche Herausforderung alles Gute.

Stimmen zum Wechsel:

Christoph Riegler:

„Ich habe dem Rudel sehr viel zu verdanken. Elf Jahre sind eine lange Zeit, die mich geprägt haben und in denen ich viele schöne Momente erleben durfte. Vor allem der Aufstieg in die Bundesliga und das Europa League Qualifikationsspiel gegen Eindhoven in der NV Arena werde ich immer in Erinnerung behalten. Zudem bin ich sehr stolz, dass ich die Mannschaft vier Jahre lang als Kapitän auf das Feld führen durfte. Ich möchte mich bei allen Mitarbeitern, Fans und selbstverständlich meinen Mitspielern, die mich während meiner ganzen Zeit im Verein begleitet haben, für dieses Kapitel meines Lebens bedanken und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft. Ich freue mich riesig, dass der Wechsel zum SCR Altach geklappt hat und werde mich zu hundert Prozent in den Dienst der Mannschaft stellen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen"

spusu SKN Präsident Helmut Schwarzl:

„Christoph hat unser Rudel über viele Jahre wie fast kein zweiter geprägt. Wir haben gemeinsam mit ihm alle Höhen und Tiefen durchlaufen, Erfolge gefeiert aber auch Rückschläge erlebt. Daher wird er immer einen ganz besonderen Platz in unserer Vereinsgeschichte haben und jederzeit ein gern gesehener Gast in der NV Arena sein. Ich möchte mich als Präsident im Namen des Klubs für seinen leidenschaftlichen Einsatz und seinen wichtigen Beitrag zu den Erfolgen des spusu SKN St. Pölten herzlich bedanken. Es freut mich, dass er eine spannende neue Herausforderung gefunden hat, in der erneut sein Können beweisen kann.“

Werner Grabherr, Sportlicher Leiter Altach:

„Christoph Riegler war in St. Pölten über viele Jahre Leistungsträger und Kapitän. Er wird den Konkurrenzkampf in unserem starken Torhüterteam weiter antreiben und ist ein Typ, der auch abseits des Platzes Verantwortung übernimmt. Wir freuen uns, dass wir Christoph mit seiner Erfahrung für die kommenden Aufgaben gewinnen konnten.“

Foto: Harald Dostal

Foto: