Die dreiwöchige Winterpause neigt sich bei Austria Wien dem Ende entgegen. Die Vorbereitung beim Team von Chefcoach Manfred Schmid beginnt am 3. Jänner 2022 mit den obligatorischen Checks, erstmals auf den Rasen geht es am 5. Jänner. Von 22. bis 29. Jänner ist das Trainingslager in der Türkei geplant, bis 5. Februar stehen in Summe sieben Testspiele auf dem Programm.

Das erste Training auf Rasen beim nach 18 Runden Tabellensiebten der Admiral-Bundesliga ist für Mittwoch, den 5. Jänner, um 10 Uhr auf dem Gelände der Generali-Arena geplant. Erster Testspiel-Gegner des Teams von Chefcoach Manfred Schmid (siehe Foto) ist bereits für Samstag, den 8. Jänner der SC Mannswörth (11 Uhr / Wiener Stadtliga) geplant, vier Tage später, am Mittwoch, den 12. Jänner kommt der Wiener Sport-Club (18 Uhr / Regionalliga Ost) nach Wien-Favoriten.



Am 15. Jänner steigt das Test-Doppel: Erst gastiert der FCM Traiskirchen (12 Uhr / RLO) auf dem Trainingsgelände der Generali-Arena, unmittelbar im Anschluss geht es gegen den neuformierten Klub Team Wiener Linien Elektra (14 Uhr / RLO).

Eine Woche später reisen die Violetten ins Trainingslager nach Belek. An der türkischen Riviera sind neben zahlreichen Trainingseinheiten auch zwei Testspiele eingeplant, die am Montag, den 24. sowie am Donnerstag, den 27. Jänner stattfinden sollen. Der jeweilige Gegner ist noch offen.

Zum Abschluss der Winter-Vorbereitung kommt es am Samstag, den 5. Februar daheim zum Duell mit Zweitligist SKN St. Pölten (14 Uhr). Austria Wien gastiert zum Frühjahrsauftakt in der Admiral Bundesliga am Wochenende des 11./12./13. Februars auswärts beim SCR Altach.

Foto: Josef Parak