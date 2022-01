Cheberko kam im Sommer 2020 von Zorya Lugansk zum LASK und absolvierte sieben Pflichtspiele für die Schwarz-Weißen aus der Stahlstadt. Bei den von Nenad Bjelica trainierten Kroaten bestritt der Legionär im Herbst nur zehn Spiele.

Bulgarian top-flight side Beroe are on the verge of selling their defender Oumar Sako to LASK Linz, with both sides being in advanced talks over the deal pic.twitter.com/VMeHZNRkNX