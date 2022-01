Beim österreichischen Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg sind mit Mittelfeld-Aktivposten Mohammed Camara und Innenverteidiger Jérôme Onguéné zwei Akteure abgeflogen und werden für ihre jeweiligen Teams aus Mali bzw. Kamerun beim 33. Afrika-Cup (09.01. - 06.02.2022) im Einsatz sein und somit beim Trainingsstart am 8. Jänner ebenso fehlen wie beim Trainingslager im spanischen Marbella (15. - 22. Jänner). Einen Abflug anderer Art könnte es bei einem Rohdiamanten aus der Offensiv-Abteilung der unerschöpflichen Talenteschmiede der Mozartstädter geben: Brenden Aaronson!

Die roten Bullen tanzen bekanntlich - mal wieder - über den Winter auf drei Hochzeiten...nichts Neues! Doch diesmal international statt in der Europa- gar erstmals in der Championsleague nach dem Achtelfinal-Aufstieg. Besonders bemerkenswert: realisiert mit einer überwiegend blutjungen Mannschaft, sodass einige Talente nun umsomehr in den Notizbüchern ausländischer, mitunter namhafter Klubs stehen. Stürmer Karim Adeyemi ist dabei die "heißeste Aktie", doch auch Publikumsliebling Rasmus Kristensen, der dänische Rechtsverteidiger, steht hoch im Kurs. Auch Brenden Aaronson weckt Begehrlichkeiten. Dem Portal MLS Soccer und amerikanischen Medienberichten zufolge, wirbt neben dem deutschen Bundesligisten RB Leipzig, der Salzburger Schwesterklub lockte ja schon einige Akteure von der Salzach nach Sachsen, auch der AC Milan um den 21-jährigen US-Boy. Und auch Leeds United mit Trainer-Legende Marcelo Bielsa buhlt um den Jung-Bullen.

Der Offensiv-Akteur kam vor einem Jahr für die damalige Ablösesumme von 5,5 Mio. Euro aus Philadelphia in die Mozartstadt. Ein Transfer im Winter des in dieser Saison in allen Championsleague-Partien der Salzburger in der Startelf stehenden Aaronson scheint nicht ausgeschlossen. Der Youngster aus dem Bundesstaat New Jersey absolvierte im Kalenderjahr 2021 wettbewerbsübergreifend insgesamt 51 Partien und verbuchte dabei zehn Tore und zwölf Assists. Sein Vertrag beim österreichischen Liga-Leader ist noch bis Juni 2025 datiert. Je nach Ablösesumme stehen Philadelphia angeblich 10-20 Prozent des Transfererlöses zu.

Das erste Testspiel im Rahmen des Winter-Vorbereitungsprommes ist beim FC Red Bull Salzburg für Freitag, 14. Jänner, gegen den Tabellenvierten der Admiral 2. Liga, SKU Amstetten, geplant (Trainingszentrum Taxham, 15 Uhr).

Pflichtpartie-Auftakt für die roten Bullen ist am Sonntag, 6. Februar, das Duell im UNIQA-ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen den LASK (Red Bull Arena, 16.30 Uhr).

Redaktion Ligaportal

Foto: JCE Core