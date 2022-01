Der FC Flyeralarm Admira engagiert den bulgarischen Angreifer Vladimir Nikolov. Der 20-jährige Mittelstürmer, der sechs Einsätze für das bulgarische U21-Team (zwei Tore) vorweisen kann, kommt von den Würzburger Kickers. Im Gegenzug wechselt Marco Haushell zum deutschen Drittligisten. Eingefädelt wurde der Deal von Jochen Seuling, Leiter Strategie und Entwicklung Flyeralarm - der Tausch ist das Produkt einer gründlichen Kaderanalyse und gleichzeitig ein Zeichen, dass die Verbindung zwischen den beiden Vereinen nicht nur am Papier steht, sondern auch gelebt wird.

Marco Hausjell wechselt zu den Würzburger Kickers

Marco Hausjell kam 2009 in die Südstadt, durchlief sämtliche Nachwuchsteams und feierte am 11. Februar 2018 sein Bundesliga-Debüt gegen Rapid. Dabei gelang ihm gleich der erste seiner insgesamt vier Treffer in Österreichs höchster Spielklasse (41 Spiele). Der Bundesligist bedankt sich in einer Pressemitteilung ganz herzlich bei Marco für seinen Einsatz und seiner Leidenschaft in den vergangenen Jahren wünscht ihm bei seiner neuen Herausforderung nur das Beste.

Statements:

Marcel Ketelaer, Sportdirektor:

„Wir waren auf der Suche nach einem Stürmer, die Kickers benötigten jemanden für den Flügel und die beiden Spieler wollten sich verändern. Man kann also von einer Win-Win-Situation für alle Beteiligten sprechen.“

Jochen Seuling, Leiter Strategie und Entwicklung:

„Bisher umfasste die Kollaboration nur die jeweiligen Akademien, doch in Zukunft sollen die Profi-Mannschaften vermehrt miteingebunden werden.“

Foto: Harald Dostal