Am Donnerstag, den 6. Jänner 2022, beginnt der österreichische Serienmeister und Liga-Leader FC Red Bull Salzburg mit der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison. In der auf die Mozartstädter große Herausforderungen warten wie nie zuvor. Allen voran die erstmalige Teilnahme - überhaupt eines österreichischen Klubs - in einem Achtelfinale der Königsklasse, wo es für die Roten Bullen zum Championsleague-Highlight und nahezu - geographisch betrachtet - Nachbarschafts-Duell mit dem deutschen Rekordmeister FC Bayern München kommt (Hinspiel: 16.02., Rückspiel: 08.03. in München). Um für die intensiven Spiele in drei Bewerben (CL, Bundesliga und ÖFB-Cup) topfit zu sein, steht für die Jaissle-Elf im Jänner neben vier Testspielen auch ein Trainingslager auf dem Plan.

Die Basis für den Trainingsstart bildet die mittlerweile obligate Covid-Testung. Erst nach deren (negativer) Absolvierung geht es Freitag mit Leistungstests weiter, ehe am Samstag das erste Mannschaftstraining im Trainingszentrum Taxham folgt.

Chefcoach Matthias Jaissle und sein Team haben den Urlaub sehr genossen, der 33-jährige Deutsche freut sich allerdings auch schon wieder auf die Vorbereitung: „Es war eine sehr intensive erste Halbserie mit vielen Spielen und wenigen Pausen. Deshalb hat es allen gutgetan, mal ein wenig durchzuatmen und die Akkus wieder aufzuladen. Jetzt freuen wir uns aber auch, wieder loslegen zu können. Wir werden uns in den kommenden Wochen so gut wie möglich vorbereiten, um eine erfolgreiche Saison zu spielen. Es wartet ein anspruchsvolles Programm auf uns. Wir sind noch in allen drei Bewerben vertreten – aber das ist es ja, was wir uns alle erhofft haben und worauf wir uns freuen.“

Liefering-Youngsters dabei - Afrika-Cup-Spieler abwesend

Personell gibt es wenige Änderungen, die Roten Bullen sind in der Winterpause und bis dato am Transfermarkt noch nicht aktiv geworden. Dennoch wird es ein paar neue Gesichter auf dem Trainingsplatz geben. Mit den Stürmern Amankwah Forson (19 Jahre, Ghana), Dorgeles Nene (19, Mali ) und Roko Simic (18, Kroatien) sowie Innenverteidiger Lukas Wallner (18, Österreich) werden wieder Youngsters des Kooperationspartners und Zweitligisten FC Liefering die Vorbereitung mit dem FC Red Bull Salzburg absolvieren.

Dafür fehlen Mittelfeld-Motor Mohamed Camara und Innenverteidiger Jérôme Junior Onguéné, die mit Mali bzw. Kamerun am Afrika-Cup (von 09. Jänner bis 06. Februar 2022) teilnehmen.

Der Fahrplan in den nächsten Wochen (Stand: 04.01.2022):

Samstag, 08. Jänner, 10:30 Uhr: Start Mannschaftstraining in Taxham

Freitag, 14. Jänner, 15:00 Uhr (Trainingszentrum Taxham): Testspiel gegen Zweitligist SKU Amstetten

15. Jänner bis 22. Jänner: Trainingslager in Marbella

Montag, 17. Jänner, 16:00 Uhr (Marbella Football Center): Testspiel gegen Young Boys Bern

Samstag, 22. Jänner, 11:00 Uhr (Marbella Football Center): Testspiel gegen Sparta Prag

Samstag, 29. Jänner, 14:00 Uhr (Trainingszentrum Taxham): Testspiel gegen WSG Tirol

Sonntag, 06. Februar, 16:30 Uhr (Red Bull Arena): ÖFB-Cup- Viertelfinale gegen LASK Linz

