Vorweg, nein...das hier ist kein Bewerbungs-Beitrag, sondern die legitime Nachfrage, was ein erfahrener, derzeit ohne Job befindlicher Trainer macht? Einer, der 2011 Regionalliga-Meister wurde mit den Red Bull Juniors Salzburg, 2013 sensationell ÖFB-Cup-Sieger mit dem damaligen Drittligisten FC Pasching, 2020 die SV Ried in die Bundesliga zurück führte und zuvor mit dem SV Mattersburg mal allein in einer Frühjahrs-Saison respektable 29 Punkte holte und...mit Austria Wien zwei Mal das Wiener Derby gewann. Erraten: Gerald Baumgartner, 57-jähriger Salzburger, geboren in Oberndorf. Unter dessen Fittiche jede Menge Talente und davon auch Sturschädel reiften. Wie als Pararde-Beispiel Marco Grüll, inzwischen ÖFB-Teamspieler. Mehr dazu im exklusiven Ligaportal-Interview.

Ligaportal: Hallo Gerald, da wir uns bereits einige Jahre und seit Deiner Trainer-Zeit in Pasching kennen, lass uns beim "du" bleiben. Bei den Neujahrswünschen steht unser aller wichtigstes Gut generell an erster Stelle...die Gesundheit, doch Du wünscht Dir bestimmt zeitnah wieder einen Trainer-Job...wie sehen aktuell Deine Perspektiven aus und wie weit bist Du auf "Entzug"?

Gerald Baumgartner: Ja, da hast du sehr Recht. Das Coronavirus hat so ziemlich alles mehr oder weniger gewaltig aus der Balance gebracht. Und natürlich bin ich sehr motiviert wieder im Fussball zu arbeiten. Ich habe mich sehr viel im Ausland umgeschaut, sehr viele gute Gespräche geführt und dadurch mein Netzwerk erweitert.

Ligaportal: Nach Deinem kurzen Intermezzo im vergangenen Frühsommer beim SKN St. Pölten (6 Spiele), wo Du ja ein zweites Mal das Trainer-Zepter geschwungen hast, bist Du ohne Verein...wie weit bist Du in den vergangenen sechs Monaten dem Fußball verbunden geblieben bzw. was hast Du in dieser Hinsicht alles gemacht?

Gerald Baumgartner: Ich habe mir sehr viele Spiele angeschaut, das war so zusagen als 'nicht Beteiligter' mal ganz angenehm. Spiele zu schauen, Talente zu scouten, Taktiken zu verfolgen... alles sehr spannend für mich. Ich hatte Zeit ein Nachwuchs-Akademieprojekt zu erarbeiten und ein Scoutingkonzept fertig konzipert. Beides spannende Projekte, die mir in Zukunft bei jedem Verein helfen werden die Arbeit von Beginn an bestmöglich und professionell anzugehen.

Ligaportal: Wie weit hast Du die Herbstrunde in der österreichischen Bundesliga verfolgt und wie fällt Dein persönliches Fazit aus, inklusive was hat Dich überrascht?

Gerald Baumgartner: Natürlich habe ich auch die Spiele der beiden Profiligen in Österreich verfolgt. Die große Chellenge für beinahe alle Teams in der ersten Bundesliga wird jetzt gleich zu Beginn des Ligastarts sein. Sehr viele Teams können noch unter die ersten 6-plazierten kommen und somit im Oberen Play-Off spielen. Für den Rest wird es beinahe gleich schwierig im Unteren Play-Off, plus Punkteteilung (!), zum einen um den begehrten 7. Platz zu kämpfen oder die Ligazugehörigkeit, sprich nicht abzusteigen, zu schaffen.

Ligaportal: Ist ja diesmal schon eine verrückte Saison, nach 18 Runden bis auf Liga-Leader RB Salzburg nahezu alles eng zusammen, besonders Rang 4 bis 10 (6 Punkte, gemäß mit Blick auf Teilung 3 Abstand), wie fällt Deine Prognose aus in Hinsicht Meister- und Quali-Gruppe?

Gerald Baumgartner: Ich denke Salzburg wird sich den Titel oder wieder alle beide holen. Den Rest der Mannschaften wünsche ich sehr viel Erfolg bei der Verwirklichung ihrer Ziele. Ich denke es wird auf alle Fälle wieder sehr spannend werden und bis zum Schluß bleiben.

Ligaportal: Du bist seit 22 Jahren Trainer, warst bei den RB Juniors und ab 2013 in der Bundesliga und 2. Liga beim SKN St. Pölten, Austria Wien, SV Mattersburg, SV Ried, zwischenzeitlich Sportdirektor und Trainer bei Austria Salzburg...hast jede Menge Talente gecoacht und weiterentwickelt. Zum Beispiel Marco Grüll, für den du ja quasi ein Trainer-Ziehvater warst. Hast ihn vor zwei Jahren im Jänner aus seiner Heimat Pongau nach Ried geholt, zum Bundesliga-Profi reifen lassen...inzwischen ist er bei Rapid Wien gar Teamspieler geworden. Hast du diesen Quantensprung bei ihm damals bereits geahnt und wie siehst du seine Entwicklung?

Gerald Baumgartner: Ja, wenn ich darüber nachdenke, durfte ich schon sehr viele Talente, in diesem schnelllebigen Geschäft scouten, zu Vereinen holen und auch weiterentwicklen und sie ein Stück weit auf ihrem Weg begleiten. Man wünscht den Jungs immer, dass sie ihre Ziele erreichen und versucht sie bestmöglich an die Anforderungen im Profifußball heran zu führen und weiter zu entwickeln. Bei Marco war es von Anfang an eine sehr persönliche und wertschätzende Zusammenarbeit. Wir konnten ihn damals überzeugen den Schritt über die SV Ried in der 2. Liga zu gehen. Es war einfach, ihn auf seinem Weg zu formen. Er wusste von Anfang an, wo er hin will, was er dafür tun muss, und war taktisch sehr lernfreudig. Ein bischen 'Sturschädel' war natürlich auch dabei ;). Aber das macht ihn auch aus, er ist ein 'cooler Typ' am Spielfeld und ein absoluter Teamplayer. Auch Marco wünsche ich, dass er weiter seine in sich gesteckten Ziele erreichen kann.

Ligaportal: Danke, Gerald, ich bin fest überzeugt, dass wir dich alsbald wieder auf bzw. an der Trainerbank sehen werden.

Interview von Herbert Pumann, Foto: Harald Dostal/www.sportbilder.at