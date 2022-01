Der Leihvertrag von Ousmane Diakité vom FC Red Bull Salzburg beim FC St. Gallen, aktuell Tabellenachter der Schweizer Super League, wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Dies teilte der Schweizer Traditionsklub am Dienstag in einem Communiqué mit.

Am 18. Dezember holte sich der 21-jährige, defensive Mittelfeldspieler aus Mali im letzten Hinrundenspiel in der 44. Spielminute auswärts bei Spitzenreiter FC Zürich (1:3) eine extrem schwere Verletzung, hier: Riss von Kreuz- und Innenband im rechten Knie. Um die Reha bei seinem Stammklub Salzburg absolvieren zu können, wird nun der Leihvertrag mit dem FC St.Gallen aufgelöst. Der Grund dafür sei, dass Ousmane Diakité nach der schweren Knieverletzung die komplette Reha bei seinem Stammklub Salzburg absolvieren kann, wo der U-20-Teamspieler von Mali noch einen laufenden Vertrag bis zum 31. Mai 2023 hat. Der Youngster absolvierte in der laufenden Saison 16 Pflichtpartien (13x Super League, drei Mal Schweizer Cup) für St. Gallen und erzielte dabei zwei Tore.

"Es stimmt uns traurig, dass die Zeit von Ousmane Diakité bei uns wegen einer schweren Verletzung zu Ende gehen muss", wird FCSG-Präsident Matthias Hüppi laut St. Gallener Tagblatt in der Vereins-Mitteilung zitiert. Nachsatz: "Für den Spieler, der für uns menschlich und sportlich so wertvoll war, und die beiden Vereine ist es aber die beste Lösung, dass er dort behandelt wird, wo er vertraglich langfristig abgestützt ist und seine Karriere hoffentlich fortsetzen kann. Das wünschen wir ihm von Herzen."

Für den Mittelfeldakteur aus Mali ist es in seinen jungen Jahren bereits die zweite schwere Knie-Horror-Verletzung, knickte Diakité doch beim Bundesliga-Duell zwischen dem SCR Altach, an den er damals von RB Salzburg ausgeliehen war, und SV Mattersburg im September 2019 ganz schlimm weg und zerstörte sich das Knie komplett - eine Fortsetzung seiner Karriere war nicht garantiert, ehe sich der talentierte Mittelfeldspieler wieder zurück kämpfte und sein Comeback fand.

von Herbert Pumann/Ligaportal