Der FC Flyeralarm Admira fixiert den nächsten und damit bereits dritten Neuzugang: Sámuel Major wechselt vom Zweitligisten FC Liefering zum Team von Cheftrainer Andreas Herzog. Der 19-jährige Ungar erhält einen langfristigen Vertrag. Wieder mal also ein Major bei den Südstädtern, nachdem dort ja im Herbst 2020 Stefan Maierhofer, genannt der "Major", unter Vertrag war.

Sámuel Major begann seine Karriere in der Jugendmannschaft seiner Geburtsstadt Debrecen und kam 2017 über Anif in die Akademie vom FC Red Bull Salzburg. Der Rechtsverteidiger absolvierte seither 35 Pflichtpartien (je zwei Tore und Assists) für den FC Liefering in der 2. Liga und war zuletzt auch in der UEFA Youth League für Salzburg im Einsatz, wo der talentierte Nachwuchsteamspieler der Ungarn (aktuell U-21-Team) bisher gesamt acht Spiele absolvierte.

„Bei uns bestand Bedarf auf der rechten Seite, um den Konkurrenzkampf zu fördern. Samuel ist ein junger, sehr talentierter Spieler, der seine Ausbildung bei Red Bull genossen hat. Es gab die Möglichkeit, ihn von Liefering loszueisen – und deswegen haben wir zugeschlagen“, erklärt Sportdirektor Marcel Ketelaer.

Ausgestattet sei Major mit einem „langfristigen Vertrag“. Der Abwehrakteur ist der dritte Neuzugang im Wintertransferfenster. Zuvor schlossen sich bereits Vladimir Nikolov (Würzburger Kickers) und Jan Vodhanel (Bohemians Prag) der Admira an.

Foto: FC Flyeralarm