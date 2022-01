Personell geht es im Rudel der Panther, respektive beim FC Admira Wacker Mödling, zu Jahresbeginn mächtig rund. So wurden beim Team von Chefcoach Andreas Herzog, nach 18 Runden Tabellenvorletzter der Admiral Bundesliga, am Mittwoch gleich gesamt sieben Akteure vom Mannschaftstraining frei gestellt.

Wie die Südstädter verlauten ließen, dürfen sich der 30-jährige Ex-Rapidler Stephan Auer, der 21-jährige Rechtsverteidiger Julian Buchta, der 19-jährige Innenverteidiger Paul Koller, der 21-jährige Mittelfeldspieler Marco Kadlec, Mittelstürmer Rene Hellermann (21), der senegalische Stürmer Mamina Badji (19) und der brasilianische, 23-jährige Stürmer Patrick neue Arbeitgeber suchen.

Demgegenüber haben die Neuzugänge Vladimir Nikolov, Sámuel Major und Jan Vodhanel ihr erstes Training in Maria Enzersdorf im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde absolviert.

Andreas Herzog hat nach seinem ersten halben Jahr als Chefcoach der Admira konkrete Vorstellungen in punkto Neuzugänge und betonte in den "NÖN" klar: "Ich will junge Spieler, die uns aber sofort weiterhelfen können. Wir befinden uns in einer Phase, wo es immer eng ist. Wir können jetzt nicht in Ruhe alles aufbauen. Es geht nach der Punktehalbierung um sehr, sehr viel. Man braucht Qualität und Erfahrung, jeder Spieler muss zur Philosophie passen, muss jung und hungrig sein. Ich will keine Spieler, die glauben, dass die Admira eine Wohlfühloase ist. Ich will diese 'Wir haben eh brav gespielt'-Kultur verändern, die es bisher gegeben hat."

Der Ober-Panther bissig und kämpferisch - Herzog mit Klartext

Der ÖFB-Rekord-Teamspieler gibt sich (selbst-)kritisch beim Fazit der Herbstrunde und spricht deutliche Worte: "Ich habe es mir schon anders vorgestellt. Die Qualität in der Liga habe ich unterschätzt. Da musste ich auch am Anfang das eine oder andere erst richtig einschätzen. Sei es von der eigenen Mannschaft, aber auch von den Gegnern."

Doch der 53-jährige Wiener verteilt bei allem Tacheles auch ein Sonderlob an vier seiner Schützlinge: "Ein Leiti (Anm.: Kapitän und Keeper Andreas Leitner) hat einen richtig guten Job gemacht. Auch Marlon (Anm.: Mustapha) hat eine gute Entwicklung gemacht oder Joseph (Anm.: Ganda), der bis zu seiner Verletzung gut war. Aber natürlich auch ein Lukas Malicsek, der immer Vollgas gibt und ein Vorbild für so manchen jungen Spieler sein sollte."

Abschließend Andreas Herzog über die erste Auftakt-Übungseinheit im neuen Jahr: "Es war bereits ein intensives Training. Alle haben einen guten Eindruck hinterlassen. In den nächsten Wochen werden wir weiter hart arbeiten, um zum Saisonauftakt mehr als bereit zu sein."

Foto: Parak.