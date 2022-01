Beim SK Sturm Graz wurde am Mittwoch das neue Fußball-Jahr eröffnet. Während Kapitän Stefan Hierländer nach seiner im Oktober erlittenen Meniskusverletzung wieder ins Mannschaftstraining einstieg, steht bei einem anderen Leistungsträger die Frage im Raum, ob er noch im Frühjahr beim nach 18 Runden Tabellenzweiten der Admiral Bundesliga bleibt? Eine andere Personalie ist ja bereits geklärt mit Newcomer Luca Kronberger, der bei der ersten Übungseinheit im neuen Jahr mitwirkte. Doch kommt da womöglich noch ein weiteres ÖFB-Talent an die Mur? Und zwar vom Rhein.

Doch der Reihe nach. Jakob Jantscher, der laut APA und SKY mit einem Wechsel "über den großen Teich" in die USA und die dortige MLS (Major League Soccer) in Verbindung gebracht wird, war beim Auftakt-Training 2022 mit dabei. Der 32-jährige, ehemalige Teamspieler Österreichs (23 Einsätze, 1 Tor) und mit 29 (!) Scorerpunkten (15 Treffer, 14 Assists) Top-Akteur der Blackies im Herbst, kam ja in seiner Laufbahn bereits in Europa herum (Russland, Niederlande, Schweiz und Türkei). Und jetzt die USA? Beim Trainingsstart äußerte sich der gebürtige Grazer salomonisch: „Um aus Graz wegzugehen, muss schon vieles passen. Aber ich bin schon sehr lange in diesem Geschäft, im Fußball kann man nie zu 100 Prozent sagen, was die Zukunft betrifft. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert."

Das weiß auch Chefcoach Christian Ilzer aus langjähriger Erfahrung. Der 44-jährige Steirer war beim Auftakttraining zunächst erst mal erleichtert: „Wir hatten ab August, September gefühlt kein einziges richtiges Training mehr." Die Mehrfachbelastungen im Herbst durch diverse "englische Wochen" mit Bundesliga, ÖFB-Cup und insbesondere Europa League sowie krankheits- und verletzungsbedingte Ausfälle beeinträchtigten das Liga-Leistungvermögen der Blackies, die im Oktober und November Verschleißerscheinungen zeigten, im Dezember-Finish allerdings wieder eindrucksvoll zurück kehrten. Vier Partien vor der Punkteteilung wollte sich Ilzer „eine sehr gute Ausgangsposition schaffen und dann in den folgenden zehn Runden für die Preisverleihung am Punkt sein“.

17-jähriger auf Radar: Kommt Köln-Kicker ?

Nach "drei Hochzeiten" im Herbst, tanzen die Ilzer-Schützlinge im weiteren Saisonverlauf 2021/2022 nunmehr auf einer und gehen als erster Verfolger von Liga-Leader FC Red Bull Salzburg in die Frühjahrs-Runden. Christian Ilzer: „Mit der Einfachbelastung werden wir mehr Zeit zum Nachschärfen haben, am Feld mehr umsetzen können." Am 12. Februar startet Sturm Graz mit dem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol. Eventuell mit Neuzugang Luca Kronberger. Der 19-jährige Flügelspieler wechselte in der Winterpause zu den Grazern und kommt von Liga-Konkurrent Admira Wacker, für den der Offensivakteur im Herbst 19 Pflichtpartien absolvierte (17 in der Liga, zwei im ÖFB-Cup) und aus dessen Nachwuchs der gebürtige Pongauer stammt.

Kommt ein weiteres ÖFB-Talent hinzu? Wie der „Geissblog Köln“ berichtet steht der 17-Jährige Nicolas Bajlicz vom 1. FC Köln vor einem Wechsel zum SK Sturm. Der gebürtige Wiener wechselte im Sommer 2020 vom FK Austria Wien zum Geißbock-Klub an den Rhein. Dem Vernehmen nach soll sich der ÖFB-U-18-Teamspieler bereits von der Schule und dem Internat abgemeldet haben. Für Österreichs Nachwuchsteams absolvierte der Mittelfeldspieler bislang 24 Spiele (2 Tore).

Demgegenüber in punkto möglicher Spieler-Abgänge im Jänner stellte Sportdirektor Andreas Schicker klar: „Es gab keine konkreten Anfragen für Sturm-Spieler, wo man sich Gedanken machen muss. Absolutes Ziel ist, mit der gleichen Mannschaft und der gleichen Qualität ins Frühjahr zu gehen."

Fotos: ripu