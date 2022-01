Wenn das Angebot passt, werden die Kärntner Greil wohl vom Wörther- an die Nordsee ziehen lassen. Der Vertrag des aus dem Salzburger Nachwuchs (inkl. USK Anif) stammenden Saison-Senkrechtstarters bei Austria Klagenfurt ist heuer bis 30.06. datiert. Kolportierte 500.000 Euro Ablösesumme seien die Hanseaten angeblich bereit zu bezahlen. Greils Martkwert liegt laut „transfermarkt.at“ aktuell bei 900.000 Euro. Das Transferfenster schließt Ende Jänner.

Geht es nach Chefcoach Peter Pacult, soll sein Mittelfeld-Aktivposten in jedem Fall die Rückrunde noch in Klagenfurt bestreiten. „Ich denke, dass beide bleiben (Anm.: Greil und Gemicibasi) , das wurde bei Trainingsstart geklärt. Wir werden im Winter keinen Leistungsträger verlieren." So der 62-jährige Chefcoach gegenüber "Heute".