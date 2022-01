Step by step starten alle 12 Klubs der Admiral Bundesliga mit dem Vorbereitungsprogramm in die Frühjahrs-Runde. So auch der Tabellenachte TSV Egger Glas Hartberg, bei dem Chefcoach Kurt Russ Freitag und Samstag seine Schützlinge zu Leistungstests bittet, ehe im Jänner fünf Testspiele inklusive Türkei-Trainingslager anstehen. Wohl ohne einen Stamm-Verteidiger, der am Freitag seinerseits einen Medizincheck an der Ostsee beim polnischen Lecha Gdansk hat.

Gemeint ist David Stec (im Foto noch im Dress seines "Ausbildungs-Klubs" SKN St. Pölten). Der 27-jährige Rechtsverteidiger absolvierte im Herbst 17 Pflichtpartien für den TSV Hartberg (15 in der Liga, mit 2 Assists) und steht unmittelbar vor einem Wechsel zum polnischen Tabellenfünften BKS Lechia Gdańsk, im deutschsprachigen Raum auch Lechia Danzig genannt. Beim gebürtigen Wiener mit polnischer Abstammung steht zwecks Transfer zu den Grün-Weißen aus Danzig laut seinem Spieler-Berater Max Hagmayr (Linz) nurmehr am Freitag der finale Medizincheck an.

Der ehemalige ÖFB-U-21-Teamspieler kam im vergangenen Sommer aus Polen von Pogoń Stettin (aktuell Tabellenzweiter), wo David Stec in drei Spielzeiten 59 Einsätze absolvierte, zu den Hartbergern und unterzeichnete beim TSV einen Vertrag bis 30. Juni 2023. Seine bisherige fußballerische Laufbahn führte den Defensivakteur über seine Jugendklubs USC Perchtoldsdorf, AKA Austria U15 und die U16-U18 bzw. die Junioren und spätere Kampfmannschaft vom SKN St. Pölten im Sommer 2018 nach Stettin. Sein aktueller Markwert liegt laut "transfermarkt.at" bei 350.000 Euro.

Währenddessen verlautete von TSV-Vereinsseite, dass sich personell durchaus in der Transferperiode bis Ende Jänner noch was tun dürfte. Zum Trainingsstart am Freitag werden - bis auf David Stec - alle Akteure aus dem aktuellen Kader erwartet.

Liga-Frühjahrs-Auftakt bei den Blau-Weißen ist am Sonntag, 13. Februar, gegen den Tabellenvorletzten Admira Wacker Mödling (Profertil Arena, 14.30 Uhr)

Winter-Vorbereitungsfahrplan des TSV Hartberg 2022:

Freitag, 07.01. und Samstag, 08.01.: Leistungstests

Montag, 10.01.: 1. Rasentraining (15:00 Uhr)

Freitag, 14.01.: Testspiel: vs. Haladás Szombathely, 2. Liga Ungarn (Szombathely, 15:00 Uhr)

Sonntag, 16.01. - Mittwoch, 26.01.: Trainingslager in Lara/Türkei

Mittwoch, 19.01.: Testspiel vs. WKS Slask Wroclaw, 1. Liga Polen (Türkei, Uhrzeit offen)

Samstag, 22.01.: Testspiel vs. PFK Lviv, 1. Liga Ukraine (Türkei, Uhrzeit offen)

Dienstag, 25.01.: Testspiel vs. CSKA Sofia, 1. Liga Bulgarien (Türkei, Uhrzeit offen)

Freitag, 28.01.: Testspiel vs. SV Lafnitz, Tabellensechster Admiral 2. Liga (Vorau, Uhrzeit offen)

Fotos: GEPA + RiPu