Nachdem TV-Partner Sky am 17. Dezember die Spielauswahl für die 19. bis 22. Runde der Admiral Bundesliga getroffen und damit alle Spieltermine für das Finale des Grunddurchgangs fixiert hat, hier nochmal zur Einstimmung und Vorfreude auf die "heiße" Frühjahrs-Runde. Zumal vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs und dann Halbbierung der Punkte jede Menge Spannung gegeben ist, besonders bei der Tabellendichte der Klubs von Rang 4 bis 10. Der Auftakt erfolgt am Freitag, den 11. Februar, mit dem brisanten Duell zwischen Vorjahres-Vizemeister SK Rapid Wien gegen den amtierenden Meister FC Red Bull Salzburg (Allianz-Stadion in Hütteldorf, 19.30 Uhr). Am Wochenende zuvor findet das ÖFB-Cup-Viertelfinale statt.

19. Runde:

Fr., 11.02., 19:30 Uhr: SK Rapid Wien vs. RB Salzburg

Sa., 12.02., 17:00 Uhr: WAC vs. SV Ried, WSG Tirol vs. Sturm Graz, SCR Altach vs. Austria Wien

So., 13.02., 14:30 Uhr: TSV Hartberg vs. Admira Wacker; 17:00 LASK vs. Austria Klagenfurt.

20. Runde:

Sa., 19.02., 17:00 Uhr: Austria Wien vs. TSV Hartberg, Admira Wacker vs. LASK, SV Ried vs. WSG Tirol

So., 20.02., 14:30 Uhr: RB Salzburg vs. WAC, Austria Klagenfurt vs. SCR Altach; 17:00 Uhr Sturm Graz vs. Rapid Wien.

21. Runde:

Sa., 26.02., 17:00 Uhr: SCR Altach vs. Admira Wacker

So., 27.02., 17:00 Uhr: LASK vs. RB Salzburg, Austria Klagenfurt vs. SV Ried, Austria Wien vs. WAC, Sturm Graz vs. TSV Hartberg.

22. und letzte Runde im Grunddurchgang:

Sa., 05.03., 17:00 Uhr: RB Salzburg vs. SCR Altach

So., 06.03., 17:00 Uhr: Admira Wacker vs. Austria Wien, WAC vs. LASK, SV Ried vs. Sturm Graz, Rapid Wien vs. Austria Klagenfurt, TSV Hartberg vs. WSG Tirol.

Nach Abschluss des Grunddurchgangs erfolgt die Auslosung des Finaldurchgangs (23. bis 32. Runde) sowie die Terminierung aller Spiele. Die ersten beiden Runden in der Quali- bzw. Meister-Gruppe finden am 12. bzw. 13. März sowie 19. bzw. 20. März statt, ehe eine zweiwöchige, länderspielbedingte Bundesliga-Pause erfolgt und es dann am 2./3. April weiter geht. Die letzte Runde ist für Freitag/Samstag, 20./21. Mai terminiert.

Foto: GEPA/Admiral