Beim FK Austria Wien ist die Vorbereitung auf die Frühjahrs-Runde und insbesondere die Kaderplanung auf Hochtouren gekommen. Aktuell in der Admiral Bundesliga auf Rang 7 und nur drei Zähler hinter Platz 6, befindet die Elf von Trainer Manfred Schmid in Lauerstellung zur Quali für die Meistergruppe ab Mitte März. Und will in den verbleibenden vier Runden im Grunddurchgang angreifen, um dabei den eingeschlagenen Weg weiter zu gehen.

Nach den obligatorischen Leistungstests zu Beginn der Woche, ist die Mannschaft um Kapitän Markus Suttner seit Mittwoch zurück auf dem Trainingsplatz nach dreiwöchiger "Freizeit" (die Austria ging ja am 12. Dezember mit dem LASK nach dem finalen Match in Runde 18 - 2:3 - als Letzter in die Weihnachtspause). Kaum eine Auszeit gab es für Sportdirektor Manuel Ortlechner, der bis 23. Dezember in der Generali Arena fleißig war, danach kurze Zeit mit der Familie verlebte, ehe der Urlaub von diversen Gesprächen und Verhandlungen wiederholt unterbrochen wurde. Wobei es oftmals um die Kaderplanung ging. Manuel Ortlechner wird in einer Klub-Aussendung wie folgt zitiert: "Wir haben unsere Überlegunen und führen intern sehr intensive Gespräche. Aktuell ist kaum Spielraum, deswegen planen wir schon sehr konkret in Richtung Sommer und wollen auch den einen oder anderen Vertrag verlängern. Da sind wir auf einem guten Weg."

Und dabei soll der violette Weg weiter gegangen werden, so Ortlechner, den es freut, dass mit Florian Wustinger wieder einer aus dem eigenen Nachwuchs den Sprung in die Kampfmannschaft geschafft hat.

Der 41-jährige, im Ried im Innkreis geborene Ex-Kapitän der Austria Wien-Meistermannschaft der Saison 2012/2013 bezüglich Transfers im Jänner: „Im Winter kann noch etwas passieren, im Sommer wird etwas passieren."

Und zur aktuell sportlichen Situation beim 24-fachen Österreichischen Meister: "Wir haben uns nach 18 Runden in eine gute Position gebracht, natürlich wollen wir die Chance auf die Qualifikation für die Meistergruppe ergreifen." SCR Altach (auswärts), TSV Hartberg (daheim), WAC (daheim), Admira (auswärts) lauten die ausstehenden Aufgaben. „Wo wir nach diesen Spielen stehen, bestimmt das letzte Drittel unserer Saison. Ich sehe es als positiven Druck und denke, dass wir wieder kleine Schritte nach vorne machen können, wenn wir verletzungsfrei durch die Vorbereitung kommen und unsere schon länger verletzten Spieler wie Suttner oder Huskovic bald zurückbekommen. Wir sind jedenfalls überall auf Augenhöhe", so der ehemalige, neunmalige ÖFB-Teamspieler.

Wichtige Punkte für die nächsten Wochen seien „das richtige Pandemie-Management, wobei wir sehr froh sind, dass wir überhaupt unseren Beruf ausüben können“ sowie die anstehende Generalversammlung am 17. Jänner. „Davon hängt viel ab, es geht um die Zukunft.“



Apropos Zukunft. Da hofft Ortlechner auf wieder halbwegs volle Stadien. „Ich wünsche mir unsere Fans zurück, denn die sind ein wichtiger Faktor bei unseren Spielen. Wir brauchen und wollen sie sobald es geht wieder an unserer Seite haben.“

