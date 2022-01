Erster Winter-Abgang in der Saison 2021/2022 beim RZ Pellets WAC, nach 18 Runden Tabellendritter der Admiral Bundesliga. Gustav Henriksson, geboren im schwedischen Grebbestad, wechselt nach knapp einem Jahr in Wolfsberg in seine Heimat zurück. Zu seinem bisherigen Klub IF Elfsborg Boras, in dessen Nachwuchs-Mannschaften plus Kampfmannschaft der ehemalige U-21-Teamspieler von Schweden (vier Einsätze, ein Tor) spielte.

Vor knapp 12 Monaten wagte Henriksson den Schritt von Schweden in die österreichische Bundesliga zu den Wölfen. Nach 16 Pflichtspieleinsätzen, in denen dem 1,90-Meter großen Defensivakteur (Rechtsfuß) 1 Tor gelang, kehrt er nun wieder zurück zu seinem Heimatverein IF Elfsborg.

In der laufenden Saison absolvierte der Innenverteidiger im Team von Chef-Coach Robin Dutt lediglich zwei Kurzeinsätze in der Bundesliga (am 2. Oktober 14 Minuten beim 1:0-Heimsieg über Austria Wien) und im UNIQA ÖFB-Cup. Zum Saisonauftakt plagte den "Schweden-Schrank" in der Abwehr außerdem eine Bauchmuskelzerrung, ehe er später ab Mitte Oktober gar nicht mehr im Kader stand und vor Weihnachten erneut verletzt war.

