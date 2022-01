Der TSV Hartberg, Tabellenachter der Admiral Bundesliga, leiht als seinen dritten Winter-Neuzugang vom Liga-Konkurrenten FC Red Bull Salzburg bis Saisonende Youba Diarra aus. Für den zentralen Mittelfeldakteur eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte, nachdem der 23-jährige Malier im Sommer 2018 schon mal für ein halbes Jahr von den Roten Bullen an die Ost-Steirer ausgeliehen wurde. Weiters vermeldet der TSV einen neuen Co-Trainer als Zugang sowie den (erwarteten, Ligaportal berichtete) Abgang von Rechtsverteidiger David Stec zu Lechia Danzig in die polnische Liga.

Youba Diarra spielte im Bundesliga-Premierenjahr des TSV Hartberg bereits für die Blau-Weißen aus der Steiermark. Wobei der Malier jedoch nur zwölf Pflichtspiele absolvierte, da Diarra im Oktober 2018 einen Kreuzbandriss erlitt. Der Verletzungsteufel schlug leider in den Folgejahren nochmals zu. Ein weiterer Kreuzbandriss und eine Muskelverletzung zwangen Diarra erneut zu Pausen. Daher kam er in St. Pauli und zuletzt bei den New York Red Bulls in Summe nur auf elf Einsätze.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Wir freuen uns sehr, Youba Diarra wieder zurück in Hartberg zu haben. Dafür möchten wir uns auch bei Red Bull Salzburg für die Unterstützung und Ermöglichung der Leihe herzlichst bedanken. Youba war damals im zentralen Mittelfeld eine absolute Schlüsselfigur, seine starken Leistungen aus den drei Monaten sind noch gut in Erinnerung. Er hat eine lange Leidenszeit hinter sich, ist nun aber wieder topfit und brennt auf Einsätze. Wir können ihm die Möglichkeit geben, auf hohem Niveau wieder in Ruhe zu alter Stärke zurückzufinden. Youba ist menschlich und sportlich eine Bereicherung für Hartberg."



Eine Veränderung gibt es auch auf der Co-Trainer Position. Kevin Maritschnegg (31) ersetzt Alexander Kontra (Bildungskarenz) als Athletiktrainer.

Foto: GEPA