Trainingsstart auf Rasen im neuen Kalenderjahr beim LASK, aktuell Tabellenneunter der Admiral Bundesliga. Die Linzer fanden sich Samstagnachmittag unter Regie von Chefcoach Andreas Wieland und seinem neuen, erweiterten Trainer-Staff auf dem Trainingsgelände nahe der Raiffeisen-Arena in Pasching ein. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, was "echte Kerle" wie Marvin Potzmann und Thomas Goiginger jedoch nicht davon abhielt, um in kurzer Hose die Übungseinheiten zu absolvieren. Doch es fehlten beim Athletiker-Aufgalopp auch Akteure, während ein Transfer für die Abwehr ansteht.

So befinden sich über das Wochenende der Australier James Holland sowie Stürmer Christoph Monschein, Mamoudou Karamoko und Alexander Schmidt noch im Urlaub. Auch Kapitän und Team-Keeper Alexander Schlager bekam ein paar Tage mehr frei und fehlte ebenfalls. Erkrankt sind die Innenverteidiger Jan Boller und Yannis Letard, während Flügelspieler René Renner ein Einzelprogramm absolvierte.

Derweil befindet sich Philipp Wiesinger in Deutschland zwecks einer Einzel-Einheit. Wie die LASK-Verantwortlichen verlauten ließen sei der 27-jährige Salzburger jedoch fit...es sei nur eine zusätzliche Maßnahme.

Erfreulich, dass nach langer Verletzungspause bzw. Reha-Phase Torhüter-Talente Tobias Lawal wieder ins Training eingestiegen ist und auch Marko Raguž mitwirkte. Der 23-jährige Eferdinger wurde ja nach seinem im Herbst 2020 erlittenen Kreuzbandriss wiederholt in dieser Saison zurück geworfen und so hofft man beim LASK endlich auf das ersehnte Comeback beim Mittelstürmer.

Marko Raguž: „Über die Feiertage war Zeit, zur Ruhe zu kommen und richtig abzuschalten. Umso motivierter bin ich jetzt fürs neue Jahr. Die Leistungstests und die intensive erste Einheit heute waren schon ein Vorgeschmack auf die weitere Vorbereitung – wir schenken uns auch im Training nichts und wollen uns bestmöglich auf den Cup-Auftakt gegen Salzburg und die darauffolgenden vier Spiele bis zur Ligateilung vorbereiten.“

Cheftrainer Andreas Wieland: „Wir haben uns für die nächsten Wochen einiges vorgenommen, unter anderem werden wir intensiv an unserer körperlichen Fitness arbeiten. Die heutige Einheit war ein guter Auftakt, die Jungs sind mit großem Einsatz dabei. Diesen Spirit nehmen wir mit für die kommenden Tage. Jeder einzelne Spieler bis hin zum Betreuerstab wird alles investieren, um den guten Weg der letzten Wochen auch im neuen Jahr weiterzugehen.“

Der neue LASK-Co-Trainer Max Ritscher: „Heute das erste Mal als Teil des LASK-Betreuerteams am Platz zu stehen, war ein tolles Gefühl. Ich wurde vom Trainerteam super aufgenommen. Ich kenne das Vereinsumfeld nach meiner Zeit beim Kooperationsverein FC Juniors schon sehr gut, das hat mir den Einstieg leicht gemacht.“

Der neue Sportkoordinator Dino Buric: „Meine ersten Tagen waren sehr abwechslungsreich, ich habe viele gute Gespräche geführt – in der familiären Vereinskultur hier in Linz fühle ich mich sehr wohl. Meine Aufgaben beim LASK als Bindeglied zwischen Profis und unserer Akademie sind vielfältig und reizvoll – darauf freue ich mich schon sehr.“

Der langjährige LASK-Angreifer Thomas Goiginger: „Ich freue mich, dass es jetzt wieder losgeht – es ist super, die Jungs wieder am Platz zu sehen. Es wird sicher ein anstrengendes Monat, aber wir sind heiß aufs Frühjahr. Den guten Weg, den wir in den letzten Spielen eingeschlagen haben, wollen wir fortsetzen. Dafür braucht’s von uns vollen Einsatz ab Tag Eins der Vorbereitung.“

Neuer Abwehrchef im Anflug?

Wie Andreas Wieland gegenüber den "OÖN" meinte, steht der Transfer von Milos Degenek vor dem Abschluss. "Meine Zuversicht ist groß", erklärt der vom Interims- zum Chef-Trainer beförderte Wieland. Degenek steht aktuell bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag und verteidigte dort im Herbst an der Seite von ÖFB-Legionär Aleksandar Dragovic. Der 38-jährige LASK-Trainer schwärmt vom 27-jährigen Defensivakteur: "Er ist stabil im Zweikampf, super im Vorwärtsverteidigen, bei Standardsituationen gut, er hat ein gutes Auge und den Blick für tiefere Optionen, was für unser Spiel wichtig ist."

