Kelvin Yeboah, der Neffe vom ehemaligen Top-Torjäger Anthony Yeboah (auch Kelvins Berater), verlässt den SK Puntigamer Sturm Graz und wechselt aus der österreichischen Bundesliga in seine italienische Heimat. Der 21-jährige Stürmer trägt ab sofort das Trikot von Serie A-Klub FC Genua und erfüllt sich damit einen Lebenstraum. Yeboah, der die Nationalität von Ghana und Italien hat, wechselte im vergangenen Winter von der WSG Tirol (die auch einen Anteil an der Ablösesumme nach Genua erhält) in die Steiermark, unterschrieb einen Vertrag bis 2024 und verbuchte in 45 Spielen für die Blackies 20 Tore und 10 Assists.

Der aktuell Tabellenzweite der Admiral Bundesliga lukriert mit dem Transfer die höchste Transfersumme in der Vereinsgeschichte. „Natürlich hätten wir Kelvin sportlich sehr gerne noch länger in Schwarz-Weiß gesehen, aber bei diesem Transfer überwiegt für alle Seiten das Positive. Ich bin mir sicher, dass er eine große Zukunft vor sich hat und in der Serie A voll durchstarten kann. Es ist unser eingeschlagener Weg junge Spieler weiterzuentwickeln und dies ist unserem Trainerteam bei Kelvin auch hervorragend gelungen. Wir haben den Markt natürlich parellel immer im Auge und haben ein klares Anforderungsprofil für die Stürmerposition.“, so Geschäftsführer Sport Andreas Schicker.



Präsident Christian Jauk ergänzt: “Schön, dass unser Weg auch über einen Rekordtransfer bestätigt wird. Der Zeitpunkt Kelvin zu holen war durchaus mutig. Umso größer ist die Freude wenn es gelingt, unseren SK Sturm weiterzuentwickeln. Ich bedanke mich bei Kelvin für seinen Einsatz und wünsche ihm alles Gute in einer der größten Fußballligen der Welt."



Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: "Der Abschluss war ein Kraftakt und ich bin froh, dass wir den Deal so positiv abschließen konnten. Dieser Transfer ermöglicht dem gesamten Verein eine sehr gute Weiterentwicklung. Wir haben zahlreiche Projekte in der Schublade, die auf Umsetzung warten und wir werden versuchen mit den neuen Möglichkeiten den SK Sturm in mehreren Bereichen auf die nächste Stufe zu heben."



Cheftrainer Christian Ilzer: "Kelvins Abgang ist selbstverständlich ein sportlicher Verlust für uns und ich hätte seine Qualitäten sehr gerne weiter in Graz gesehen. Kelvin war für Sturm Graz ein Volltreffer. Ich wünsche ihm das Beste und bin überzeugt, dass er auch beim FC Genua regelmäßig seinen Espresso trinken wird."

