Nach dem Abgang von 11-Tore-Stürmer (plus fünf Assists) Kelvin Yeboah, der seine Treffer gern mit einer Espresso-Geste bejubelt, sucht der SK Sturm Graz einen neuen, kongenialen Angriffs-Partner für Jakob Jantscher. Der 33-jährige Österreicher und der ab sofort zum abstiegsbedrohten, italienischen Serie A-Klub Genoa CFC (Tabellenvorletzter) für kolportierte 6,5 Mio. Euro wechselnde 21-jährige U-21-Teamstürmer erzielten im Herbst für den Tabellenzweiten der Admiral Bundesliga in 18 Runden von den 37 Treffern allein 20. Weiters brachten es der Routinier und Youngster gesamt auf 14 Assists. Doch jetzt werden die "siamesischen Stürmer-Zwillinge" getrennt.

Rund 5 Millionen Euro dürften nach dem Rekordtransfer auf dem Konto der Blackies landen, einen weiteren Teil der Ablöse kassiert die WSG Tirol ("Ironie der Geschehnisse": am 12. Februar Auftaktgegner in der Liga von Sturm in 2022) und auch die weiteren Ex-Klubs von Kelvin Yeboah kassieren ab. Durch den Abgang, der zwar die Kasse der Steirer füllt, doch andererseits sportlich eine Lücke hinterlässt, hat Sturm Graz nun Handlungsbedarf.

"Wir werden auf der Stürmerposition was tun, haben natürlich einen Schattenkader mit Kandidaten erstellt - es gibt aber noch keine Tendenz, in welche Richtung es geht", kündigt Sportchef Andreas Schicker in der "Krone" an. Nachsatz: "Es sind auch Österreicher im Gespräch."

Nach 23 Jahren neuer Rekord-Verkauf von Sturm Graz

Derweil meinte Jakob Jantscher nach dem Verlust seines Sturmpartners: "Unser System hat mit zwei unterschiedlichen Stürmertypen - einer, der zwischen den Reihen spielt, einer mit Tiefgang - sehr gut funktioniert, daher gehe ich davon aus, dass noch ein anderer Stürmertyp geholt wird."

Kelvin Yeboah, dessen neuer Trainer nunmehr die ukrainische Stürmerlegende Andriy Shevchenko sein wird, avanciert zum - mit Abstand - neuen Rekordabgang der Grazer. Den bisherigen Rekordverkauf wickelte Sturm ab, als Yeboah noch gar nicht auf der Welt war. 1999 verließ Mario Haas den Klub für etwa 3,1 Mio. Euro Richtung Straßburg.

Foto: GEPA