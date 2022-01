Beim Trainingsauftakt des LASK im neuen Jahr auf Rasen fehlte am Samstag - wie bereits berichtet - unter anderem auch Philipp Wiesinger, der sich zur Einzel-Einheit in Deutschland aufhält, wie der Tabellenneunte der Admiral Bundesliga wissen ließ. Eine rein zusätzliche Maßnahme. Ligaportal fragte nach, was da los ist beim 27-jährigen Abwehrspieler der Stahlstädter?

Philipp Wiesinger: "Ich bin in Deutschland bei Mike Steverding in Landau, um meine Problemzone, die Hüfte, zu stabilisieren und zu stärken. Damit ich zu 100 Prozent fit werde". Wie der Blondschopf verlauten ließ, gehe es ihm gut und es verlaufe auch alles gut laut in der Mike Steverding MS Sport-Reha (Physiotherapiezentrum) in Herxheim bei Landau in der Pfalz.

Der gebürtige Salzburger zählt aus dem aktuellen Kader zu den Langzeit-LASKlern, kam 2016 vom FC Liefering zu den Linzern und absolvierte 110 Bundesliga- und zehn Zweitliga-Spiele für die Athletiker (sieben Tore), avancierte gar zum Teamspieler. Bei seinem (bisher) einzigen Einsatz im ÖFB-Team von Franco Foda gelang dem Defensiv-Allrounder am 11.11.2020 beim 3:0-Sieg im Testspiel in Luxemburg beim 3:0 sogar ein Treffer (zum Endstand in der dritten Minute der Nachspielzeit). Unvergesslich sein Traumtor (ein "Strahl" aus der Distanz) im Europaleague-Achtelfinal-Rückspiel zum LASK-Führungstor im Stadion Old Trafford bei Manchester United am 5. August 2020, ehe die "Red Devils" noch 2:1 gewannen.

Bei den Oberösterreichern avancierte der Abwehrspieler mit dem strammen Distanzschuss zum Leistungsträger, doch im vergangenen Jahr plagte die Nr. 6 des LASK langzeitig das Verletzungspech. Adduktorenbeschwerden und eine Schambeinentzündung warfen Wiesinger wiederholt zurück. Nun kämpft sich einer der LASK-Hoffnungsträger mit eisernem Willen zurück, arbeitet mit Hochdruck am Comeback. Die erste Pflicht-Partie im neuen Jahr findet ja ausgerechnet in Wiesingers Geburtsstadt statt, am Sonntag, 6. Februar, im ÖFB-Cup-Viertelfinale bei Double-Titelverteidiger FC Red Bull Salzburg.

Foto: Harald Dostal/ sportbilder.at