Ein chinesisches Sprichwort besagt: „Wer die Zukunft erforschen will, muss die Vergangenheit kennen.“ In der Winterpause ist der passende Zeitpunkt, dass Spieler die vergangene Saison genau analysieren und entsprechende Maßnahmen setzen. Ein Gastbeitrag von Mentalcoach Wolfgang Seidl.

Die Saison Reflexion richtet sich gleichermaßen an Spieler, Trainer und Mannschaften. In meiner langjährigen Arbeit mit Fußballern und Teams habe ich die Erfahrung gemacht, dass fehlende Leistungen fast ausschließlich mentale Ursachen haben. Bis dato setzen sich jedoch nur die wenigsten mit diesen mentalen Faktoren auseinander. Sie verzichten damit auf ein wichtiges Tool, das sie in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt.

Die mentale Reflexionsarbeit zielt darauf ab, Erlebnisse aus der Vergangenheit bewusst zu machen, zu verarbeiten und Schlussfolgerungen für zukünftige Situationen abzuleiten. Ich möchte hier kurz auf die Spieler-, Trainer- und Mannschaftsebene eingehen:

Spieler-Ebene

Spieler sollten sich das eigene Verhalten aus bestimmten Spielsituationen (vor allem in herausfordernden) bewusst machen und die erbrachte Leistung ganz ehrlich reflektieren. Das hilft ihnen die eigenen Stärken zukünftig besser zu nutzen und Schwächen zu reduzieren.Ein Teil der mentalen Arbeit ist es, die Selbst-Bewusstheit der Sportler zu stärken. Das heißt, vor allem sich der eigenen Denkmechanik und der inneren Blockaden bewusst zu sein. Das ist die unbedingte Voraussetzung für Veränderungen und den erfolgreichen Umgang mit sich selbst und mit dem Umfeld. Wer nicht weiß, was er zum Beispiel nach einem Fehler denkt und nicht bemerkt, dass er sich zu lange darüber ärgert und somit den Fokus verliert, wird das nur schwer verändern können.

Ein paar Kernfragen an die Spieler:

Kann ich nach einem Fehler am Spielfeld meinen Fokus sofort wiederherstellen?

Sind meine inneren Selbstgespräche in herausfordernden Situationen am Platz positiv und zielführend?

Bin ich trotz Rückstand, kurz vor Ende, noch fokussiert und kämpfe bis zur letzten Minute? Wie sieht meine Körpersprache in dieser Phase aus? Übernehme ich hier selbst Verantwortung oder bleibe ich passiv?

Kann ich meine Trainingsleistung auch im Match voll und ganz umsetzen? Wenn nein, woran liegt es und was kann ich aktiv dagegen unternehmen?



Trainer-Ebene

Auch auf der Trainer Ebene, spielen die mentalen Fertigkeiten eine wichtige Rolle, um erfolgreich zu sein. Das Verhalten des Trainers wird bestimmt durch seine inneren Gedanken und Gefühle. Trainer, die sich dessen bewusst sind, können durch gezielte Veränderungen großen Einfluss auf ihr Team nehmen. Die Saisonpause ist ein guter Zeitpunkt für Reflexionsarbeit.

Ein paar Kernfragen an die Trainer:

Was denke ich nach Fehlern von Spielern am Feld und wie ist meine Reaktion darauf. Kritisiere ich oder baue ich die Spieler auf?

Wie gehe ich mit einem Rückstand um? Strahle ich Zuversicht und Vertrauen aus, oder zeigt meine Körpersprache etwas anderes?

Habe ich nach Matches Schlafprobleme? Wenn ja, wie werde ich das verbessern?

Team-Ebene

Hier sollten jene Prozesse hinterfragt werden, die innerhalb des Teams ablaufen. Es ist meist hilfreich externe Personen hinzuzufügen, um die neue Erkenntnisse zu erlangen.

Ein paar Kernfragen an die Mannschaft:

Wie sehen das Zugehörigkeitsgefühl und der Zusammenhalt im Team aus?

Gibt es Konflikte im Team?

Wie nimmt sich die Mannschaft selbst wahr, bzw. wie wird sie von außen wahrgenommen?

Wer sind die Führungsspieler im Team und sind diese auch in den schwierigsten Phasen noch aktiv?

uvm.

Nach jeder Reflexion ist es entscheidend, entsprechende Maßnahmen zu treffen und sich klare und messbare Ziele zu setzen. Nur dann kann eine nachhaltige Entwicklung stattfinden. Als Mentalcoach ist es meine Aufgabe, Spieler, Trainer und Teams auf diesem Entwicklungsprozess zu unterstützen.

Foto: Harald Dostal/ sport-bilder.at