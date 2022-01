Im Herbst rockte Aufsteiger SK Austria Klagenfurt die Admiral Bundesliga, landete nach 18 Runden überraschend auf Rang 4 und möchte den Flow auch mit in die Frühjahrsrunde nehmen. Dabei bleiben die Violetten "auf dem (Schnee-)Teppich". Zwecks Vorbereitung (Teil 1) waren die Kärntner bis Montag für einige Tage im Trainingscamp im Kaiser Arnulf Sportzentrum in Moosburg, wo Chefcoach Peter Pacult seine Schützlinge bei knackiger Kälte hart ran nahm und dabei auch vor außergewöhnlichen Übungseinheiten nicht zurück schreckte. So teilte der 62-jährige Wiener seinen Kader am Kunstrasenplatz in drei Gruppen ein und ließ sie gegeneinander Schneemänner bauen.

Trotz teilweise heftiger Niederschläge und frostiger Temperaturen fanden Torjäger Markus Pink und Co. im Kaiser Arnulf Sportzentrum beste Bedingungen vor, wobei die Verantwortlichen des SV Moosburg um Präsident Herbert Gaggl und Obmann Marco Feichter den Platz rechtzeitig von den Schneemassen räumen ließen. „Wir fühlen uns sehr wohl und möchten uns herzlich für die Gastfreundschaft und den großen Einsatz bedanken“, erfreute sich Peter Pacult.

Auch Bundesliga-Rückkehrer Rajko Rep ist "happy". Der 31-jährige Klagenfurter Winter-Neuzugang meinte auf der Klub-Homepage: „Alles ist super! Mir geht es gut, die anderen Jungs haben mich mit offenen Armen aufgenommen. Meine Ziele sind klar: Ich werde in der Vorbereitung hart arbeiten, um in Top-Form zu kommen und will dem Team helfen, Tore zu schießen und vorbereiten zu können. Ich bin ein Typ, der frei aufspielt, wenn es auch drumherum passt." Nachsatz: "Waidmannsdorf ist meine zweite Heimat." Der 31-jährige, slowenische Teamstürmer weiß dabei die Nähe zu seinem Geburtsland zu schätzen.

Nach einem freien Sonntag ging es für das Team vom Wörthersee am Montag mit einer Doppelschicht im Kraftraum und am Kunstrasen wieder voll ran. Für den Rest dieser Woche bleiben die Bälle im Schrank, der Austria-Tross reist Dienstag ins Wintercamp nach Bad Kleinkirchheim. Auf Einladung von Bürgermeister Matthias Krenn stehen rund um den „Kärntnerhof“ verschiedene Aktivitäten im Schnee am Programm.

Kapitän Kosmas Gezos und Co. lösen "Aufstiegs-Prämie" ein

Es ist auch eine Aufstiegs-Belohnung! Weil ihn die Auftritte der Mannschaft in der Relegation gegen St. Pölten begeistert hatten, meldete sich Bürgermeister Krenn bei Klub-Präsident Herbert Matschek und teilte ihm mit, dass er Trainer Peter Pacult und Co. zur Belohnung gern in seinem beliebten Sport- und Familienhotel direkt am Sonnenhang begrüßen würde. Nun lösen die Waidmannsdorfer ihre „Aufstiegs-Prämie“ ein.

„Wir sind sehr dankbar für die Einladung und freuen uns auf schöne Tage im ‚Kärntnerhof‘ in Bad Kleinkirchheim. Im Vordergrund stehen teambildende Maßnahmen, wir werden die Zeit nutzen, um die neuen Spieler weiter zu integrieren und als Gruppe noch stärker zusammenzuwachsen. Der Zusammenhalt hat uns im Herbst stark gemacht und daran wollen wir natürlich anknüpfen. Ich bin gespannt, wie sich die Burschen im Schnee schlagen“, sagt Geschäftsführer Harald Gärtner.

Schon seit 1980 wird der Familienbetrieb von Matthias Krenn geführt, der Bad Kleinkirchheim seit 1997 als Bürgermeister vorsteht. Sein „Kärntnerhof“ liegt mitten im Biosphärenpark Nockberge direkt an der Piste. Das Hotel ist Teil der „Initiative Sichere Gastfreundschaft“ und trägt Sorge dafür, dass sämtliche Sicherheits- und Hygienevorschriften eingehalten werden.

In den vergangenen Wochen war Team-Manager Sandro Zakany mit der Leitung der Vier-Sterne-Herberge regelmäßig im Austausch und stellte auch das Programm für die Violetten zusammen. Es geht zwar nicht auf den Fußballplatz, wird aber dennoch körperlich herausfordernd sein: Neben einer Schneeschuh-Wanderung in den Bergen stehen Ski Alpin, Langlauf, Eisstockschießen und eine Rodelpartie auf dem Plan.

Bis auf die erkrankten Marcel Köstenbauer und Gloire Amanda, Maxi Moreira (Reha nach Knöchel-OP), Julian von Haacke (Reha nach Knie-OP), Tim Maciejewski (Reha nach Syndesmosebandriss), Herbert Paul (Kreuzbandriss) sowie Benjamin Hadzic (Erkältung) und Florian Rieder (Achillessehnenprobleme) sind alle bereit für das Winter-Paradies. Am Montag meldete Bad Kleinkirchheim Schneehöhen von einem Meter am Berg und 70 Zentimetern im Tal.

Noch ist offen, ob es nach der Rückkehr in den heimischen Sportpark Klagenfurt oder erneut auf die SVM-Anlage in Moosburg geht. Am 15. Jänner ist dort um 14 Uhr ein Testspiel gegen den Regionalligisten SV Spittal/Drau geplant.

