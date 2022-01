Winterneuzugang Nummer 2 für die WSG Tirol. Der Tabellenzehnte der Admiral Bundesliga begrüßt mit Sandi Ogrinec einen ehemaligen slowenischen U-21-Teamspieler (zwei Einsätze) in Tirol. Der 23-jährige, 1,83-Meter große Mittelfeldspieler, der mit NK Maribor 2016/2017 Slowenischer Meister wurde, kommt ablösefrei nach Wattens.

Sandi Ogrinec trägt ab sofort den Dress der WSG Tirol. Der 23-jährige Slowene, der in den vergangenen beiden Spielzeiten bei den Spitzenklubs NK Maribor und NK Bravo unter Vertrag stand, kommt ablösefrei zum Tiroler Bundesligisten. Der universell einsetzbare Mittelfeldspieler durchlief von der U16 bis zur U21 sämtliche Nachwuchsauswahlen Sloweniens, absolvierte insgesamt bereits 104 Spiele (6 Tore/7 Torvorlagen) in der ‚Prva Liga‘, der höchsten Spielklasse Sloweniens und unterschrieb in Wattens einen längerfristigen Vertrag.

In der laufenden Saison (21/22) stand Ogrinec 20 Mal im Kader des aktuell Tabellenvierten (NK Bravo), davon 15 Mal in der Startelf. In 19 Ligaeinsätzen durfte sich der Youngster im abgelaufenen Herbst vier Tore und zwei Torvorlagen gutschreiben lassen.

Statements zum Transfer

WSG-Neuzugang Sandi Ogrinec: „Ich bin sehr glücklich, hier in Wattens zu sein. Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam die Ziele erreichen, die sich der Verein steckt."



WSG-Sportdirektor Stefan Köck: „Sandi ist ein sehr interessanter Spieler mit beeindruckender Vita, der mehrere Positionen im Mittelfeld spielen kann. Er hatte zahlreiche Angebote anderer Klubs, hat sich zum Glück aber für uns entschieden. Mit seiner Verpflichtung wird die Qualität unserer Mannschaft sofort steigen.“

WSG-Chefcoach Thomas Silberberger: „Mit Sandi kommt ein universell einsetzbarer Mittelfeldspieler, der trotz seiner Jugend schon extrem viel an Erfahrung mitbringt. Er gilt als kommender Teamspieler in Slowenien. Aufgrund der Erfolgsgeschichte mit Žan Rogelj ist es uns gelungen, einen weiteren jungen, hoch talentierten Spieler aus Slowenien zu verpflichten. Ich bin mir sicher, dass er einen ähnlich erfolgreichen Weg wie Žan nehmen wird.“

Foto: WSG Tirol