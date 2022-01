Dass spätestens nach dem Einzug in das Achtelfinale der Champions League diverse Profis vom FC Red Bull Salzburg Begehrlichkeiten bei europäischen Topklubs geweckt haben, ist nichts Neues. Ob Adeyemi, Aaronson, Kristensen...und nun soll angeblich der spanische Meister Atletico Madrid einen Leistungsträger vom österreichischen Serienmeister, derzeit Spitzenreiter der Admiral Bundesliga intensiv auf dem Radar haben: Mohamed Camara, der heute im Afrika-Cup sein Auftaktspiel mit Mali (am Ende zu Zehnt) gegen Tunesien mit 1:0 gewann, jedoch auf der Bank blieb. Am Sonntag gewann RBS-Innenverteidiger Jérôme Onguéné sein Auftakt-Match mit Kamerun 2:1 gegen Burkina Faso ebenfalls, erhielt die gelbe Karte und war die komplette Spieldauer auf dem Feld.

Laut einem Bericht der „Salzburger Nachrichten“ ist Atletico Madrid noch im Wintertransfer-Fenster von La Liga (3. - 31. Jänner, 23:59 Uhr) an einer Verpflichtung von Mohamed Camara interessiert. Der 22-jährige, gläubige Mittelfeldmotor aus Mali besitzt bei den Salzburgern noch einen Vertrag bis 2025 und würde dementsprechend eine sehr hohe Ablöse in die Vereinskasse spülen. Der 1,74-Meter-große Stabilisator in der Statik des Salzburger Spiels hat laut transfermarkt.at einen Marktwert von 23 Mio. Euro. Die Nr. 19 des FC Red Bull Salzburg kam im Jänner 2018 aus seinem Heimatland und vom AS Real Bamako nach Europa bzw. Salzburg, spielte zunächst beim Kooperationspartner der Roten Bullen, Zweitligist FC Liefering, ehe er nach zwischenzeitlicher Leihe zum TSV Hartberg zum Stammspieler und Leistungsträger bei den Mozartstädtern wurde und mit ihnen jüngst zwei Mal in Folge das Double gewan.. Weiters wurde Mo Camara 2019 mit der U-20 von Mali Afrika-Cup-Sieger.