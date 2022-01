Der Wolfsberger AC, aktuelle Tabellendritter der Admiral Bundesliga, vermeldet den Abgang von Marcel Holzer. Der 23-jährige Stürmer wechselt im aktuellen Transferfenster zum Wiener Sportclub in die Regionalliga Ost.

Nach Zwischenstationen beim TSV Hartberg und dem SKU Amstetten kehrte der 1,86-Meter große Angreifer im vergangenen Winter-Transferfenster wieder zurück nach Wolfsberg kehrte, verlässt nun das Lavanttal und schließt sich dem Wiener Sportclub in der Regionalliga Ost an.

Marcel Holzer (siehe Foto rechts) absolvierte in seiner Zeit beim WAC neun Bundesliga-Einsätze und war vor allem in der 2. Mannschaft eine wichtige Stütze im Sturm. In der Regionalliga Mitte steuerte der Kärntner (Jugendverein ASK Klagenfurt) in 28 Einsätzen zehn Tore bei.

Foto: Gerhard Pulsinger.