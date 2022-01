Die neueste Fassung der Corona-Verordnung, die am Dienstag in Kraft getreten ist, hat auch massive Auswirkungen auf die geplanten Testspiele des Bundesligisten FK Austria Wien und der Young Violets, Tabellen-13. der Admiral 2. Liga, wie die Violetten in einer Presseaussendung verlauten ließen. Es geht dabei um einen Passus, der die Höchstanzahl der Personen, die gemeinsam Sport ausüben, mit 25 limitiert. Indoor wie outdoor.

Spitzensport (1. und 2. Liga) ist davon zwar ausgenommen, allerdings trifft diese Regelung den Breitensport (ab der Regionalliga). Und demnach auch die geplanten Spiele gegen den Wiener Sport-Club heute und am Samstag gegen Team Wiener Linien Elektra, die deswegen abgesagt werden müssen. Ebenso von den Young Violets in Wr. Neustadt (Freitag).



Alleine die beiden Mannschaften hätten schon 22 Spieler, samt Schiedsrichter 23 Personen, mit beiden Trainern 25. Demnach wäre kein Raum mehr für Ersatzspieler, Linienrichter, das Trainerteam oder die Masseure und Ärzte.



Heute wird bei der Mannschaft um Kapitän Markus Suttner (Foto) stattdessen ein Training angesetzt, für Samstag nach einem anderen Gegner aus dem Spitzensport-Bereich gesucht.

Foto: FK Austria Wien