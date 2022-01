Beim TSV Hartberg sind Vereins-Philosophie und Spielweise auf dem Rasen klar...auch die Worte vom bodenständigen Cheftrainer Kurt Russ beim Tabellenachten (nur drei Zähler hinter Rang 5 und 6) der Admiral Bundesliga sind unmissverständlich. Gegenüber Ligaportal äußerte sich der 57-jährige Steirer, geboren in Mürzzuschlag, über die Frühjahrs-Ziele der Blau-Weißen in seiner typisch offenkundigen, ungeschminkten Art. Aufgepasst: Aktion Attacke!

In seiner Premieren-Saison als Chefcoach eines Bundesligisten und obendrein in die "großen Fußstapfen" von Vorgänger Markus Schopp tretend, hat sich der langjährige Co-Trainer schnell positioniert in Österreichs Fußball-Belletage. Formte bei den Blau-Weißen eine homogene Einheit, die - obwohl Stammkräfte wie Unterschiedsspieler Sascha Horvath und Innenverteidiger Felix Luckeneder (beide zum LASK) im "Sommerschlussverkauf" abgingen - im Herbst couragiert auftrat und bereits für die ein und andere Überraschung sorgte. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs ist sogar zum zweiten Mal in der vierjährigen Bundesliga-Zugehörigkeit der Ost-Steirer die Quali für die Meistergruppe drin.

Diese als Zielsetzung gab Kurt Russ übrigens auch mutig und offensivfreudig bereits zu Saisonbeginn aus. Auf Nachfrage von Ligaportal, ob diese Vorgabe nachwievor Gültigkeit hat, meinte der TSV-Chefcoach: "Unbedingt!" Der "steirische Spielerflüsterer" (im Foto mit Offensivkraft Donis Avdijaj weiter: "Andere reden in der Kabine davon, doch nach außen sagt es keiner, doch ich sage es. Wenn ich mit Hartberg nicht sage, wir spielen nicht um Top 6, dann bin ich der falsche Trainer." Nachsatz: "Wir müssen noch drei von vier Spielen gewinnen."

Die Aufgaben lauten von Runde 19 - 22: Admira Wacker (heim), Austria Wien (auswärts), Sturm Graz (a) und WSG Tirol (h). Und dann ist da ja auch noch das ÖFB-Cup-Viertelfinal-Match zuvor gegen Rapid (05.02., Allianz Stadion)...einen Gegner, mit dem es ja in der Vergangenheit stets packende Duelle gab und der dem TSV lag. Bilanz gefällig: seit dem Aufstieg der Ost-Steirer 2018 in die Bundesliga gab es in sechs Liga-Spielen in Hütteldorf drei Siege, zwei Remis und nur eine Niederlage. Im ÖFB-Cup setzte es allerdings im Achtelfinale 2010/2011 und Viertelfinale 2018/2019 mit 0:3 und 2:5 klare Niederlagen.

Fakt ist: der TSV Hartberg muss nicht in die Meistergruppe, doch sie können und wollen. "Wichtig, ist dass wir Lockerheit haben," so Kurt Russ, "du brauchst Spass bei der Arbeit, Druck ist eh genug Druck da. Man muss auch Druck wegnehmen, ich bin da offen bei den Spielern."

Apropos Spieler! Mit Mittelfeldspieler Mario Kröpfl (Zweitligist SV Lafnitz), Abwehrakteur Patrick Farkas (FC Luzern, zuvor FC Red Bull Salzburg) und Salzburg-Leihspieler Hamaciré Youba Diarra haben die Hartberger drei Winterneuzugänge, die mehr als Perspektivspieler sind und für die Blau-Weißen bereits im Frühjahr die erhofften Verstärkungen sein können. Insbesondere Rückkehrer Diarra. Dem 23-jährigen Malier dürfte im zentralen Mittelfeld eine Schlüsselrolle zu kommen. Auch Kurt Russ ist begeistert von Diarra, insbesondere dessen Robustheit, Athletik und Spielübersicht...doch wohlwissend..."...dass wir im Training behutsam mit ihm zu sein haben"...nach dessen außergewöhnlicher Verletzungs-Historie bereits in jungen Jahren.

TSV setzt ab Sonntag auf "Sand"

Einen großen Integrationsprozess mit Teambuildings-Maßnahmen brauche es laut dem TSV-Trainer in der Winter-Vorbereitung nicht: "Dadurch, dass nicht viele Veränderungen sind. Wir sind hier in Hartberg wie eine kleine Familie. Da ist es nicht schwierig, dass einer Fuß fasst. Wir müssen halt wegen Corona aufpassen, doch wir sind ja jetzt in einer Blase im Trainingslager." Und zwar vom 16. - 26. Jänner in Lara in der Provinz Antalya in der Türkei, circa 16 Kilometer von der gleichnamigen Provinzhauptstadt entfernt. Das beliebte Reise-Ziel liegt direkt am Mittelmeer und wartet mit einem wunderschönen Strand auf. Lara bedeutet auch auf deutsch "Sand"!

Sonntagmorgen fliegt der TSV-Tross von Wien-Schwechat aus nach Antalya. Wird es nach dem Trio weitere Neuzugänge geben? "Ein, zwei Spieler" seien laut Kurt Russ möglich. Und wo ist Handlungsbedarf? "In der Offensive noch a Bisserl". Was den aktuellen Kader betrifft, so sind alle Mann an Bord. Das für kommenden Freitag geplante, erste Testspiel im Winter-Vorbereitungsprogramm (gegen Haladás Szombathely, 2. Liga Ungarn, in Szombathely, 15:00 Uhr) habe man vorsorglich abgesagt, um vor dem Abflug in die Türkei kein gesundheitliches Risiko mehr einzugehen, wie der Hartberger Übungsleiter befand.

Das geänderte Testspiel-Programm (Stand: 13.01., Änderungen vorbehalten):

19.01., 17 Uhr, vs. WKS Slask Wroclaw, 1. Liga Polen (Trainingslager Antalya)

22.01., 17 Uhr, vs. PFK Lvic, 1. Liga Ukraine (Trainingslager Antalya)

25.10., 17 Uhr, vs. CSKA Sofia, 1. Liga Bulgarien (Trainingslager Antalya)

28.01., Uhrzeit offen, vs. SV Lafnitz, 2. Liga Österreich (in Vorau), ev. mit Amateur-Spielern

Foto: RiPu