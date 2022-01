Es hat was wie bei der spiraligen Anordnung des Gänseblümchens und dessen Zupfer-Prinzip. Mittwoch vermeldete der LASK per Aussendung mit Filip Twardzik vom slowakischen Tabellen-2. Spartak Trnava den ersten Winter-Neuzugang. Nicht wenige im Umfeld des Tabellenneunten der Admiral Bundesliga erwarteten jedoch den Transfer vom Abwehrchef in spe: Milos Degenek. An dem Athletiker-Chefcoach Andreas Wieland und Sportdirektor Radovan Vujanovic nachwievor großes Interesse bekunden. Seit Montag ist der 32-fache australische Teamspieler (ein Tor) mit kroatischen Wurzeln (geboren in Knin) vereinslos.

Zuvor absolvierte der 27-Jährige dreieinhalb Jahre beim amtierenden serbischen Double-Sieger Roter Stern Belgrad 80 Liga- und je 12 Champions- und Europaleague-Spiele. In der Königsklasse traf der 1,87 Meter große Innenverteidiger dabei auf europäische Fußball-Schwergewichte wie Paris SG, FC Liverpool, Tottenham Hotspurs und den deutschen Rekordmeister FC Bayern München.

Doch Milos Degenek lässt sich nach seinem Abschied aus Belgrad bezüglich künftigem Verein Zeit, scheint seine Offerten zu sondieren. Gegenüber transfermarkt, wo er mit einem Marktwert von 2,5 Mio. Euro zu Buche steht, bestätigte der ehemalige Profi vom deutschen Kultklub TSV 1860 München (derzeit 3. Liga) eine Offerte des LASK, die er bislang "nicht abgesagt und nicht angenommen" habe. Und weiter, dass es sich dabei um ein "sehr gutes Angebot" handele, "für das ich sehr dankbar bin". Doch der ehemalige Nachwuchsakteur des deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart bat um Bedenkzeit, um weitere Möglichkeiten auszuloten.

Etwa auch eine Rückkehr nach Deutschland. "Ich möchte schon zurück. Es war schön, dort zu spielen," wird der dreimalige serbische Meister-Spieler zitiert.

WM-Traum mit Australien heuer in Katar

Vor zehn Jahren kam Milos Degenek aus seiner Heimat Australien in die U-19 des VfB Stuttgart, ehe der Defensivakteur drei Jahre später von der 2. Mannschaft des VfB aus dem Schwabenland ins benachbarte Bayern zu den Münchener "Löwen" wechselte, für die er 33 Mal in der 2. und 3. Liga zum Einsatz kam.

Prämisse bei seiner aktuellen Entscheidung pro neuem Verein habe: "Ich will einen Klub finden, wo ich regelmäßig spielen kann, um zur WM fahren. Die WM ist das Größte, das man im Fußball erreichen kann." Australien ist noch nicht für die Endrunde in Katar qualifiziert und liegt derzeit in der Gruppe B der Qualifikation Asien auf Rang 3. Doch wer weiß...vielleicht interveniert ja Degeneks Landsmann James Holland vom LASK und lotst der 32-Jährige den derzeit vereinslosen Abwehrspieler zu den Linzern?

Ach so...und um auf das eingangs erwähnte Gänseblümchen-Zupfen zurück zu kommen...die meisten haben angeblich 34, 55 oder 89 Blütenblätter. Jetzt können sie es sich beim LASK auszupfen...wenn sie um diese Jahreszeit eins finden...

Foto: IMAGO / Hans Lucas