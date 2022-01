Das Rätselraten um die Zukunft von Youngster Yusuf Demir geht weiter, doch es scheint nach einem APA-Bericht ein Ende in Sicht. Das 18-jährige Ausnahme-Talent wurde ja im vergangenen Sommer vom Vorjahres-Vizemeister der Bundesliga an den FC Barcelona ausgeliehen und steht angeblich vor einer Rückkehr zum SK Rapid Wien und die Admiral Bundesliga, in der die Grün-Weißen am Freitag, 11. Feber (Ankick: 19:30 Uhr, Allianz Stadion) gegen Liga-Leader FC Red Bull Salzburg in die Frühjahrsrunde starten.

So hieß es am Dienstagabend aus Katalonien, dass die Rapid-Leihgabe in Diensten von "Barca" bereits wieder nach Wien abgereist sei. Demir wolle künftig wieder bei Rapid trainieren und spielen, schrieb die in Barcelona ansässige Zeitung "Sport". Der Radiosender Cadena Cope berichtete, dass die Registrierung des 18-Jährigen für das Profi-Team bereits aufgehoben wurde.

Barcelona habe dies getan, um mit Blick auf das Financial Fairplay der spanischen Liga Gehaltskosten einzusparen. Der Club - derzeit nur Tabellen-6. in der Liga - musste sparen, um Neo-Stürmer Ferran Torres anmelden zu können. Der seit 2021 Neo-ÖFB-Teamspieler (vier Einsätze) würde demnach in Barcelonas U19-Auswahl versetzt. Ob es soweit kommen wird, ist aber unklar. Die Mannschaft von Trainer Xavi befindet sich aktuell in Saudi-Arabien, wo der spanische Supercup ausgespielt wird. Mittwochabend traf CF Barcelona im Halbfinale auf Real Madrid mit David Alaba. Demir saß nicht im Flieger nach Riad. Den "Clasico" in der Wüste gewann Real mit 3:2 nach Verlängerung, wodurch Barca bereits die fünfte Pflichtspielpartie en suite gegen die "Königlichen" verlor.

Yusuf Demir hätte im kommenden Sommer für eine Ablöse über 10 Millionen Euro bekanntlich zu Barcelona wechseln sollen. Für den katalanischen Kultklub bestritt der 1,73-Meter große Filigrantechniker im Herbst neun Pflichtspiele. Wäre der gebürtige Wiener noch ein weiteres Mal zum Einsatz gekommen, hätten ihn die Spanier aufgrund einer Vertragsklausel fix erworben.

Rapid kann Demir-Gehalt nicht bezahlen

Rapid erklärte auf Nachfrage, dass es in der Causa Demir noch keine Neuigkeiten zu vermelden gebe. Sportdirektor Zoran Barisic sagte gegenüber der "Kronenzeitung" (Mittwoch-Ausgabe): "Wir halten uns an die vertraglichen Vereinbarungen mit Barcelona." Man sei ständig in Kontakt, es gebe für die Rückkehr des Offensivspielers kein Zeitlimit.

Die Hütteldorfer werden nicht auf einen Teil der Leihgebühr von 500.000 Euro verzichten. Das Gehalt von Demir bei Barcelona können die Wiener nicht bezahlen. Barisic: "Es gehören immer mehrere Parteien dazu. Wir versuchen, das Beste für Rapid herauszuholen."

Kometenhafter Aufstieg des kleinen Dribblers

Yusuf Demir wurde in Wien als Sohn türkischer Eltern geboren. Die familiären Wurzeln liegen in der Stadt Trabzon an der türkischen Schwarzmeerküste. Er besitzt die österreichische Staatsbürgerschaft, spielte in allen ÖFB-Nachwuchs-Nationalmannschaften und schaffte im vergangenen Jahr den Sprung ins A-Team von Franco Foda. Seine Fußball-Jugendvereine sind First Vienna und Rapid.

Der Offensivspieler war bei seiner Leihe zum FC Barcelona eigentlich für die 2. Mannschaft in der drittklassigen Segunda Division RFEF eingeplant. Die Sommervorbereitung absolvierte der Wiener jedoch mit der ersten Mannschaft vom damaligen Chefcoach Ronald Koeman, unter dem Demir bereits im August am 2. Spieltag gegen Athletic Bilbao in der Primera Division debütierte.

Nach Ende der Sommertransferperiode wurde der Youngster bei der Liga ausschließlich für die erste Mannschaft registriert, weshalb er für die zweite Mannschaft – ohne vorherigen Einsatz – nicht mehr spielberechtigt war. Knapp drei Wochen später debütierte Demir bei einer 0:3-Niederlage gegen den FC Bayern München als Einwechselspieler in der Championsleague und wurde damit nach Rapid-Legende Hans Krankl der erste Österreicher, der seit über 41 Jahren im Camp Nou für Barça auflief.

Foto: IMAGO