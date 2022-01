Der FK Austria Wien vermeldet, dass der Investoren-Vertrag unterschrieben wurde. Die Verhandlungen mit der Viola Investment GmbH-Freunde der Austria, erweitert um die Gruppe von Jürgen Werner, sind abgeschlossen. Der Vertrag wurde gestern von beiden Seiten unterzeichnet.

Nachdem der Verwaltungsrat seine Zustimmung zu den verhandelten Verträgen gegeben hat, wird der unterfertigte Beschluss statutenkonform am 17. Jänner 2022 der Generalversammlung vorgelegt, wo noch die Zustimmung der „Ordentlichen Mitglieder“ zu erfolgen hat.



Gerhard Krisch (Foto): „Nach den guten sportlichen Entwicklungen der letzten Monate, ist mit der Unterzeichnung des Vertrags ein wichtiger wirtschaftlicher Schritt für die Zukunft der Wiener Austria gesetzt worden.“



Die Identität des Klubs, der im März 111 Jahre wird, bleibt mit Sicherheit unangetastet. Krisch: „Themen wie beispielsweise Logo, Klubfarben und die Marke Austria Wien waren in unseren Gesprächen kein Thema und bleiben in der alleinigen Verantwortung des Vereins und sind somit für immer geschützt. Wir haben eine lange Tradition und dieser Verantwortung sind wir uns alle bewusst.“

