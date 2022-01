Der TSV Egger Glas Hartberg vermeldet mit Okan Aydin, seit 7. Jänner vereinslos, zuvor FC Wacker Innsbruck, den vierten Winter-Neuzugang nach Patrick Farkas, Mario Kröpfl und Youba Diarra (Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg). Der in Deutschland geborene, 27-jährige Türke unterschreibt beim Tabellenachten der Admiral Bundesliga einen Vertrag bis Sommer 2023.

Der Offensivallrounder kickte bis zur Winterpause in der Admiral 2. Liga beim FC Wacker Innsbruck. Zuvor war der 1,72-Meter große Rechtsfuß, geboren im deutschen Würselen (Nordrhein-Westfalen) auch schon bei Austria Klagenfurt, in Deutschland (Viktoria Berlin, Chemnitzer FC, Rot-Weiß-Erfurt und Leverkusen) und in der Türkei tätig. Der Doppelstaatsbürger (Deutschland/Türkei) hat 117 Spiele (30 Scorerpunkte) in der dritten Leistungsstufe in Deutschland und 75 Einsätze in Österreichs zweithöchster Liga (44 Scorerpunkte). In der abgelaufenen Herbstsaison stand er in jedem Spiel für die Tiroler am Feld, erzielte drei Treffer und sorgte für vier Vorlagen.

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: "Okan macht uns in der Offensive flexibler. Er ist auf mehreren Positionen einsetzbar und verfügt über eine sehr gute Technik. Bei Innsbruck und Klagenfurt in der 2. Liga spielte er immer sehr auffällig und sammelte einige Scorerpunkte. Er möchte nun den nächsten Schritt machen und daher sind wir überzeugt, dass er optimal zu uns passt. Er wird uns verstärken und wieder einen Schritt weiterbringen."

Ziel Top-6 auch für Offensivakteur Okan Aydin

TSV-Neuzugang Okan Aydin: "Ich freu mich sehr über den Transfer und die Chance in der Bundesliga spielen zu dürfen. Ich bedanke mich bei Hartberg für das Vertrauen und möchte meine Chance nutzen, in der Bundesliga Fuß zu fassen. Mein Ziel ist es, mit der Mannschaft die Top-6 zu erreichen, damit wir oben dabei sind. Wir werden in den verbleibenden vier Spielen alles dafür geben."

Das für heute geplante Testspiel in Szombathely wurde - wie bereits auf Ligaportal beim Beitrag mit Chefcoach Kurt Russ berichtet - aus Sicherheitsgründen in Bezug auf das 10-tägige Türkei-Trainingslager abgesagt. Am Sonntagmorgen hebt der TSV-Tross vom Flughafen Wien-Schwechat in Richtung Antalya ab.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at