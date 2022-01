Neuzugang bei der SV Guntamatic Ried: Josef Weberbauer spielt künftig beim Tabellensechsten der Admiral Bundesliga. Der 23-jährige Verteidiger, der zuletzt beim Grazer AK in der Admiral 2. Liga aktiv war, hat bei den Innviertlern einen Zweieinhalbjahres-Vertrag unterschrieben. Demgegenüber wechselt SVR-Innenverteidiger Julian Turi als Kooperationsspieler zu Vorwärts Steyr.

SVR-Chefcoach Robert Ibertsberger: „Josef Weberbauer bringt alle Voraussetzungen für die Position eines rechten Verteidigers mit. Er ist in der Defensive ein sehr unangenehmer Gegenspieler, der nie aufsteckt, und bringt sich auch in der Offensive stark ein. Er ist von der Einstellung und vom Charakter top und passt deshalb bestens zu uns."

SVR-Neuzugang Josef Weberbauer: „Ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen und bin froh, dass ich jetzt in Ried die Möglichkeit dazu bekomme. Die SV Guntamatic Ried ist eine sehr gute Adresse für junge Spieler, die sich weiterentwickeln wollen. Ich hoffe, jetzt in Ried den nächsten Schritt machen zu können."

Zur Person Josef Weberbauer:

geboren am 13. März 1998 in Kuchl

Nationalität: Österreich

Position: Abwehr

Größe: 173 cm

Hobby: Tennis, Tischtennis, Volleyball

Vereine: SV Kuchl (2006/07), FC Red Bull Salzburg (2007-12), SV Kuchl (2012-16), USK Anif (2016-19), Salzburger AK 1914 (2019/20), Grazer AK (2020-22), SV Guntamatic Ried (seit 2022)

Im Bild (v. li.): Thomas Reifeltshammer (sportlicher Leiter Profis der SV Guntamatic Ried), Josef Weberbauer und SVR-Vorstand Sport Wolfgang Fiala.

Julian Turi zu Vorwärts Steyr

Julian Turi, Kaderspieler der SV Guntamatic Ried, wird ab sofort als Kooperationsspieler in der 2. Liga bei Vorwärts Steyr Spielpraxis sammeln. Der 20-jährige, gebürtige Mödlinger, kam im vergangenen Sommer von Admira Wacker Mödling II ins Innviertel und absolvierte für die Wikinger in der Regionalliga Mitte 13 Einsätze (zwei Tore).

Fotos: „SVR / Schröckelsberger“