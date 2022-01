Der Liga-Sechstplatzierte SV Ried und der SK Vorwärts Steyr, der mit der roten Laterne in der Admiral 2. Liga überwintert, trennten sich am Samstag mit 1:1 im Testspiel im Leichtathletik-Stadion von Ried. Überschattet wurde das OÖ-Aufeinandertreffen durch die Verletzung von Rieds Stürmer Seifedin Chabbi, der sich in der Partie, die von "November-Wetter" begleitet wurde, kurz vor dem Abpfiff eine Ellbogenverletzung zuzog und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus geliefert wurde.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich auf Kunstrasen eine ausgeglichene Partie mit insgesamt wenig Torchancen. Die Steyrer, bei denen die Personaldecke nach wie vor dünn war (Trainer Daniel Madlener hatte nur 17 Spieler zur Verfügung, darunter Julian Turi, der als Kooperationsspieler der Rieder in Steyr spielt), durften sich über eine 1:0-Pausenführung freuen. Can Alak verwertete einen Eckball von Oliver Filip per Kopf (23.).

Zur Pause wechselte Ried zehnmal, bei Vorwärts blieb Abwehrchef Alberto Prada wegen einer Knöchelverletzung in der Kabine, für ihn kam Neuzugang Turi. Auch in den zweiten 45 Minuten konnten die Rot-Weißen mit dem Bundesligisten gut mithalten, das Match endete letztlich mit 1:1. Den Ausgleich der Innviertler erzielte Ante Bajic (57.). Überschattet wurde die Partie von einer Verletzung kurz vor Schluss. Ried-Stürmer Chabbi musste mit einer Verletzung am Arm ins Krankenhaus gebracht werden.

Steyr-Coach Daniel Madlener: „Die Leistung über 90 Minuten war sehr gut, es war auf diesem Kunstrasen nicht ganz einfach. Can Alak bringt Qualität mit, hat Durchsetzungsvermögen und ist oft unsere Anspielstation. Jetzt bekommen die Spieler einen Tag frei, danach werden wir intensiv weiter arbeiten. Wir wollen am 12. Februar bereit sein, um eine tolle Vorstellung zu liefern.“

SV Ried – SK BMD Vorwärts Steyr 1:1 (0:1)

Ried (4-4-2): Haas (46. Wendlinger); Zdichynec (59. Wießmeier retour), Meisl (46. Jovicic), Plavotic (46. Lackner), Seiwald (46. Birglehner); Wießmeier (46. Bajic), Mayer (46. Stosic), Ziegl (46. Offenbacher), Mikic (46. Pomer); Nutz (46. Satin), Canadi (46. Chabbi). Trainer: Robert Ibertsberger.

Vorwärts (4-1-4-1): Staudinger; Fischer, Sahanek (52. Halbartschlager), Prada (46. Turi), Ezeala (77. Martic); Brandstätter (77. D. Bilic); Filip, Günes*, Martin, Sivrikaya* (62. Pasic); Alak. Ersatz: Turner. Trainer: Daniel Madlener.

*Gastspieler

Torfolge: 0:1 (23.) Alak (Filip/Eckball), 1:1 (57.) Bajic.

Gelbe Karte: Offenbacher (53. Foul).

Samstag, 15. Jänner 2022; Leichtathletik-Stadion Ried, keine Zuschauer

SR: Dieter Muckenhammer; Andreas Rothmann, Manuel Undesser

Das weitere Vorbereitungsprogramm (Stand vom 15.1., kurzfristige Änderungen möglich):

Dienstag, 18. Jänner, 15.00 Uhr: Testspiel gegen Red Bull Salzburg in Salzburg

Samstag, 22. Jänner, 14.00 Uhr: Testspiel gegen FC Juniors OÖ im Leichtathletik-Stadion in Ried

Freitag, 28. Jänner, 14.00 Uhr: Testspiel gegen Amstetten im Leichtathletik-Stadion in Ried

Freitag, 4. Februar, 19.20 Uhr: UNIQA ÖFB-Cup-Viertelfinale gegen Austria Klagenfurt in der „josko ARENA“ in Ried

Fotos: pictureshooting.AT/Albert Mikovits.