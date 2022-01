Am frühen Samstagvormittag startete der SK Rapid Wien nach einem Jahr Pause wieder eine Reise in ein Wintertrainingslager. Wie schon 2019 heißt der Zielflughafen Antalya, im in der Nähe gelegenen Belek an der südlichen Mittelmeerküste der Türkei schlägt der Tabellenfünfte der Admiral Bundesliga dann bis zur Rückreise am 26. Jänner seine Zelte auf.

Insgesamt sind rund 30 Spieler mit dabei, darunter einige, die normal bei Rapid II in der Admiral 2. Liga spielen, jedoch mittelfristig das Potential für höhere Aufgaben haben und somit die Chance im Rahmen der Vorbereitungsperiode erhalten beim Bundesliga-Kader dabei zu sein. Chefcoah Ferdinand Feldhofer: „Eine gute Gelegenheit, um Luft bei den Profis zu schnuppern! Auch verletzte bzw. rekonvaleszente Spieler sind mit dabei, selbst jene, deren Comeback noch in relativ weiter Ferne liegt. Sie sind aber Teil unserer Mannschaft und gehören daher auch im Trainingslager dazu, zudem stehen alle Behandlungs- und Rehamöglichkeiten zur Verfügung.“

Chelsea-Leihspieler Ballo ab sofort in 2. Mannschaft am Ball

Von den aus der Herbstsaison bekannten Grün-Weißen im türkischen Trainingslager nicht dabei sein wird Thierno Ballo, der bis auf Weiteres bei der zweiten Mannschaft trainieren wird.

Thierno Mamadou Lamarana Ballo, so sein vollständiger Name, ist ja bis Saisonende von der U23-Mannschaft von UEFA-Championsleague-Sieger FC Chelsea London ausgeliehen. Der 20-jährige, 1,72-Meter große Mittelfeldspieler kam im Herbst auf acht Bundesliga-Einsätze für Rapid, plus zwei Spiele im ÖFB-Cup und drei Kurzeinsätze in der UEFA-Europa-League. Ballos Mutter stammt aus Guinea, sein Vater von der Elfenbeinküste, sodass der Youngster vor der mittlerweile österreichischen die ivorische Staatsbürgerschaft hatte. Der talentierte Offensivakteur stammt aus der Jugend vom SV Chemie Linz, fand dann 2013 über die LASK-Jugend den Weg in die Nachwuchs-Mannschaft des deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen, ehe über die U17 von Viktoria Köln im Sommer 2018 der Sprung zum FC Chelsea in deren U-Mannschaften folgte.



Drei Testspiele sind im Trainingslager in Belek geplant:



19. Jänner: Testspiel gegen Cracovia (Krakau) – voraussichtlich 15:00 Uhr Ortszeit

22. Jänner: Testspiele gegen Pogon Stettin und Teplice - voraussichtlich 15:00 und 17:00 Uhr Ortszeit

