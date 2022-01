Nach dem 21:0-Sieg beim ersten Testspiel am vergangenen Samstag präsentierte sich der FK Austria Wien, Tabellensiebter der Admira Bundesliga, auch im zweiten Testmatch seiner Winter-Vorbereitung in Torlaune und besiegte auf einem Trainingsplatz an der Generali Arena den Drittligisten TWL/Elektra mit 8:3. 50 % der Treffer der Veilchen gingen dabei allein auf den nach der Pause eingewechselten Noah Ohio, dabei alle vier en suite!. Die weiteren Tore steuerten der deutsche Innenverteidiger Lukas Mühl (2), Manfred Fischer und der 18-jährige Muharem Huskovic (beide je 1 Tor) bei.

Lieferte mit vier Treffern in einer Halbzeit und in Folge einen klaren Fingerzeig bei den Violetten: Noah Ohio, der 18-jährige Leihspieler vom FC Red Bull Salzburg!

Vesel Demaku und Matthias Braunöder absolvieren aktuell die Grundausbildung beim Bundesheer, verpassten deshalb während der Woche einige Trainings und kamen deshalb nicht zum Einsatz. Georg Teigl fehlte krankheitsbedingt, Leo Ivkic ist mit dem ÖFB-U19-Team in der Türkei.



In der Anfangsphase überraschte TWL/Elektra am Trainingsplatz der Generali-Arena mit einem Doppelschlag. Taner Sen stellte per Kopf bei einem Freistoß (8.) und mit einem Schuss nach einer Kopfballvorlage (12.) früh auf 2:0 für das Team des ehemaligen Austria-Trainers Herbert Gager. Die Antwort der Austria ließ nicht lange auf sich warten. Manfred Fischer verkürzte nach Djuricin-Vorarbeit mit einem wuchtigen Schuss aus kurzer Distanz (14.), Lukas Mühl war bei einem Suttner-Corner aus kurzer Distanz zur Stelle (19.).



Nach etwas mehr als einer halben Stunde brachte Jasmin Delic die Gäste per Kopf erneut in Führung (34.). Zur Pause wechselte Trainer Manfred Schmid sechs Spieler durch. Mirko Kos ersetzte Patrick Pentz im Tor. Alex Grünwald, Noah Ohio, Muki Huskovic, Romeo Vucic und Johannes Handl kamen neu ins Spiel. Manfred Fischer, Can Keles, Marco Djuricin, Dominik Fitz und Christian Schoissengeyr wurden ausgewechselt.

Oho, Ohio - lupenreiner Hattrick und gar vier Tore en suite!



Kurz nach der Pause drehten die Veilchen die Partie durch Tore von Lukas Mühl (50., per Kopf bei einem Suttner-Eckball) und Noah Ohio (51., nach Steilpass von Huskovic) zu ihren Gunsten. Nach vergebenen Top-Chancen von Huskovic, Jukic und Vucic sorgte Ohio mit drei weiteren Treffern für klare Verhältnisse: Zuerst traf der Angreifer nach Vorarbeit von Huskovic (78.), dann überspielte er den Elektra-Schlussmann (81.) und schließlich verwertete Ohio einen Grünwald-Eckball per Kopf (81.). Für den Endstand sorgte Huskovic in der 87. Minute nach Pass von Ohio.



Trainer Manfred Schmid: „Es war ein sehr guter Test. Die Spieler mussten sich nach zwei sehr anstrengenden Trainingswochen überwinden. Wir haben auch gestern noch zwei Stunden trainiert. Der eine oder andere Spieler hat aufgezeigt. Die Spieler entscheiden mit ihren Leistungen selbst, ob sie zu Meisterschaftsbeginn auflaufen werden.“



Austria Wien – TWL/Elektra 8:3 (2:3)

Austria Wien: Pentz (46. Kos); Martins, Mühl, Schoissengeyr (46. Handl), Suttner; Martel; Keles (46. Huskovic), Jukic, Fischer (46. Vucic), Fitz (46. Grünwald); Djuricin (46. Ohio).



Tore: Fischer (14.), Mühl (19., 50.), Ohio (51., 78., 81., 83.), Huskovic (87.) bzw. Sen (8., 12.), Delic (34.).

Foto: GEPA/Admiral