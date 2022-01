Mit „Sun Express“ ging es Samstagvormittag von Wien-Schwechat aus für den Bundesliga-Fünften SK Rapid Wien über den Zielflughafen Antalya ins diesjährige Wintertrainingslager. Gemeinsam mit dem ÖFB-U19-Team (mit u.a. auch Leo Querfeld von Rapid II) und dem Floridsdorfer AC landete der Grün-Weiß-Tross knapp nach 14:00 Uhr Ortszeit und wurde bei angenehmen Temperaturen von Sonnenschein und kräftigem Wind empfangen, (noch) ohne Maximilian Ullmann.

Und so berichten die Hütteldorfer aus dem Trainingslager-Tagebuch, Samstag, 15. Jänner 2022, weiters: "Etwa mehr als eine Stunde später folgte mit zwei Reisebussen und weiteren Kleinfahrzeugen die Weiterfahrt nach Belek, wo unsere Mannschaft bis zur Abreise am 26. Jänner im „Cornelia Diamond“ seinen Stützpunkt haben wird. Gegen 18:30 Uhr Ortszeit – hier gehen die Uhren im Vergleich zu Mitteleuropa zwei Stunden voraus – war dann eine erste Trainingseinheit angesetzt. Diese ging auf einem fantastischen Rasen, aber bei fast stürmischen Wind, ohne nennenswerte Vorkommnisse über die Bühne. Nach dem abschließenden Abendessen in einem separierten Bereich stand am Anreisetag kein weiterer Programmpunkt an und ging es für Spieler und Betreuer rasch zur Nachtruhe, die Physios und Masseure sind wie üblich am längsten im Einsatz. Generell ist es im riesigen Teamhotel recht ruhig, nur wenige regulären Hotelgäste scheinen eingebucht, neben unserer Mannschaft absolvieren hier gerade auch das südkoreanische Nationalteam und der FC Ufa aus Russland ein Trainingscamp."

Folgende Spieler sind am Nachmittag an der türkischen Riviera angekommen:

Tor: Paul Gartler, Niklas Hedl, Richard Strebinger, Bernhard Unger

Feldspieler: Emanuel Aiwu, Kelvin Arase, Jonas Auer, Yusuf Demir, Christopher Dibon, Marko Dijakovic, Taxi Fountas, Leo Greiml, Srdjan Grahovac, Marco Grüll, Maximilian Hofmann, Ercan Kara, Koya Kitagawa, Christoph Knasmüllner, Robert Ljubicic, Martin Moormann, Moritz Oswald, Dejan Petrovic, Thorsten Schick, Philipp Schobesberger, Lion Schuster, Filip Stojkovic, Oliver Strunz, Lukas Sulzbacher, Dalibor Velimirovic, Kevin Wimmer, Nicholas Wunsch, Bernhard Zimmermann.

Maximilian Ullmann blieb (vorerst) in Wien - Thierno Ballo fliegt nun doch nach in die Türkei

Es gab somit erfreulicherweise keine kurzfristigen verletzungs- oder krankheitsbedingten Absagen, Lediglich Maximilian Ullmann blieb in Absprache mit der sportlichen Leitung vorerst noch in Wien. Der gebürtige Linzer, dessen Vertrag mit Saisonende ausläuft, führt noch Gespräche über seine kurz- bzw. mittelfristige Zukunft, könnte aber in den nächsten Tagen ins grün-weiße Trainingscamp nachreisen. Thierno Ballo sollte bekanntlich bis auf Weiteres mit der zweiten Mannschaft mittrainieren, doch der 20-jährige Leihspieler von der U-23 des FC Chelsea London wird nun am Sonntag gemeinsam mit Sportkoordinator Steffen Hofmann doch nachreisen.

Foto: Harald Dostal/sport-bilder.at