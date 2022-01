Nach dem SK Rapid Wien am gestrigen Samstagmorgen nach Belek/Antalya, machte sich heute mit dem TSV Hartberg der nächste Bundesligist auf "seine" 2.320 Kilometer in Richtung Mittelmeerküste ins 10-tägige türkische Trainingslager. Und zwar nach Lara/Antalya. Beide Klubs stehen sich in der ersten Pflichtpartie in 2022 gegenüber: im ÖFB-Cup-Viertelfinale (Samstag, 5. Februar, 16:30 Uhr, Allianz Stadion Hütteldorf). Um 5:45 Uhr machte sich der TSV-Tross auf den Weg.

V. li.: Chefcoach Kurt Russ (beim letzten Training vor der Abreise in die Türkei) mit den Neuzugängen Okan Aydin, Mario Kröpfl, Youba Diarra, Patrick Farkas und Athletiktrainer Kevin Maritschnegg.

Von Hartberg aus ging es für das Team um Chefcoach Kurt Russ mit dem Bus zum Flughafen Wien-Schwechat. Am Vormittag wird die Anreise mit dem Sun Express Flug XQ191 um 9:20 Uhr von Wien nach Antalya fortgesetzt und via Bustransfer nach Lara, wo die Hartberger von heute bis 26. Jänner im Limak Lara Deluxe ***** Hotel-Resort einquartiert sind, abgeschlossen. Der kleine Ort Lara in der Türkei gehört zur Provinz Antalya und ist circa 16 Kilometer von der gleichnamigen Provinzhauptstadt entfernt. Das beliebte Reise-Ziel liegt direkt am Mittelmeer und wartet mit einem wunderschönen Strand auf.

Überwiegend trainiert wird allerdings für Kapitän Rene Swete und Co., die in der ersten, intensiven Trainingswoche in Österreich auf Kunstrasenplatz ihre Übungseinheiten vornahmen, auf Naturrasenplätzen im Trainingsgelände Miracle (ein paar Minuten vom Hotel entfernt). Beendet wird das Trainingslager mit dem Rückflug am Mittwoch, 26. Jänner (Sun Express Flug XQ190) um 17:15 Uhr von Antalya nach Wien.

Erste Testspiele im neuen Jahr für Bundesliga-Tabellenachten TSV

Neben intensiven Trainingseinheiten am Rasen, in der Kraftkammer und im taktischen Bereich werden im Rahmen des Trainingslagers drei Testspiele abgehalten.

Mittwoch, 19.01., 15:00 Uhr (17:00 Uhr Ortszeit) – 2. Testspiel: TSV Hartberg – WKS Slask Wroclaw, 1. Liga Polen

Samstag, 22.01., 15:00 Uhr (17:00 Uhr Ortszeit) – 3. Testspiel: TSV Hartberg – PFK Lviv, 1. Liga Ukraine

Dienstag, 25.01., 15:00 Uhr (17:00 Uhr Ortszeit) – 4. Testspiel: TSV Hartberg – ZSKA Sofia, 1. Liga Bulgarien

Neben dem gesamten Betreuerstab sind insgesamt 26 Spieler mit an Board. Neben den vielen Trainingseinheiten wird es aber auch abwechslungsreiches Programm (Schwimmbad, Teambuilding, Spiele, …) geben. Nach der Rückkehr, steht noch ein abschließendes Testspiel gegen Lafnitz (Freitag, 28.1.2022 | Vorau) am Programm, ehe der TSV Egger Glas Hartberg am Samstag, 5. Februar mit einen Highlight in das Pflichtspielfrühjahr startet. Im UNIQA ÖFB Cup Viertelfinale geht es dann wieder nach Wien, allerdings nicht nach Schwechat, sondern nach Hütteldorf, wo die Russ-Elf gegen den österreichischen Rekordmeister SK Rapid Wien den dritten Halbfinaleinzug der Vereinsgeschichte schaffen will (Ankick: 16:30 Uhr).

Foto: TSV Hartberg